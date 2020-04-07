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Всеукраинская школа онлайн: уроки для 5 класса

Комментариев: 1
В Украине запустили образовательный проект для детей, которые вынуждено не посещают школу во время карантина. Смотрите онлайн-уроки для 5 класса можно на Корреспондент.net.
Уроки-онлайн для пятого класса: смотреть онлайн
Уроки-онлайн для пятого класса: смотреть онлайн
Pixabay

В рамках проекта Всеукраинская школа онлайн будут проводиться уроки для учеников 5-11 классов. Занятия проводятся по будням с 10 утра. Преподавать уроки будут 40 педагогов из Киева.

Минобразования и науки составило специальную программу, позволяющую дистанционно изучать 11 предметов для учеников 5-11 классов.

Расписание уроков для 5 класса

Понедельник

Английский язык;
Математика;
Зарядка.

Вторник

Украинский язык;
Математика;
Зарядка.

Среда

Украинский язык;
История;
Зарядка;
Английский язык.

Четверг

Украинский язык;
Математика;
Зарядка.

Пятница

Английский язык;
Математика;
Зарядка.

Уроки также будут транслировать с понедельника по пятницу в утреннее время на телеканалах:
5 класс – Плюс-плюс и 112 Украина;
6 класс – Zoom и NewsOne;
7 класс – Zik;
8 класс – Индиго и Униан;
9 класс – Рада и UA:Культура;
10 класс – UA:Перший;
11 класс – канал М1.

Также уроки доступны на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

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Теги: школа, онлайн, школьники, уроки, онлайн трансляция, ученики, смотреть онлайн
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    07.04.2020, 09:44
Оценка:  +10
Путин-Xyйло
Пр0вительство кинуло клич и учителя сами придумывают кто как может проводят занятия! Кто чаты в вайбере, кто в Гугле, кто "конференции". Зе_оргинизация "процесса" на уровне Санжар - никакой!
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