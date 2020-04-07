Всеукраинская школа онлайн: уроки для 5 класса

В Украине запустили образовательный проект для детей, которые вынуждено не посещают школу во время карантина. Смотрите онлайн-уроки для 5 класса можно на Корреспондент.net.

В рамках проекта Всеукраинская школа онлайн будут проводиться уроки для учеников 5-11 классов. Занятия проводятся по будням с 10 утра. Преподавать уроки будут 40 педагогов из Киева.

Минобразования и науки составило специальную программу, позволяющую дистанционно изучать 11 предметов для учеников 5-11 классов.

Расписание уроков для 5 класса

Понедельник

Английский язык;

Математика;

Зарядка.

Вторник

Украинский язык;

Математика;

Зарядка.

Среда

Украинский язык;

История;

Зарядка;

Английский язык.

Четверг

Украинский язык;

Математика;

Зарядка.

Пятница

Английский язык;

Математика;

Зарядка.

Уроки также будут транслировать с понедельника по пятницу в утреннее время на телеканалах:

5 класс – Плюс-плюс и 112 Украина;

6 класс – Zoom и NewsOne;

7 класс – Zik;

8 класс – Индиго и Униан;

9 класс – Рада и UA:Культура;

10 класс – UA:Перший;

11 класс – канал М1.

Также уроки доступны на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

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