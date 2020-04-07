Всеукраинская школа онлайн: уроки для 5 класса
В рамках проекта Всеукраинская школа онлайн будут проводиться уроки для учеников 5-11 классов. Занятия проводятся по будням с 10 утра. Преподавать уроки будут 40 педагогов из Киева.
Минобразования и науки составило специальную программу, позволяющую дистанционно изучать 11 предметов для учеников 5-11 классов.
Расписание уроков для 5 класса
Понедельник
Английский язык;
Математика;
Зарядка.
Вторник
Украинский язык;
Математика;
Зарядка.
Среда
Украинский язык;
История;
Зарядка;
Английский язык.
Четверг
Украинский язык;
Математика;
Зарядка.
Пятница
Английский язык;
Математика;
Зарядка.
Уроки также будут транслировать с понедельника по пятницу в утреннее время на телеканалах:
5 класс – Плюс-плюс и 112 Украина;
6 класс – Zoom и NewsOne;
7 класс – Zik;
8 класс – Индиго и Униан;
9 класс – Рада и UA:Культура;
10 класс – UA:Перший;
11 класс – канал М1.
Также уроки доступны на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet