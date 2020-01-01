Всеукраинская школа онлайн: уроки для 6 класса
В рамках проекта Всеукраинская школа онлайн будут созданы уроки для учащихся 5-11 классов.
Транслировать будут уроки по украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, всемирной истории, английскому языку, физике, алгебре, геометрии, географии, химии и биологии.
Онлайн-уроки для 6 класса можно смотреть на Корреспондент.net.
Расписание уроков для шестого класса:
Понедельник
Английский язык;
Математика;
Зарядка;
Биология.
Вторник
Украинский язык;
Математика;
Зарядка;
География.
Среда
Английский язык;
Математика;
Зарядка;
История;
Четверг
Украинский язык;
Математика;
Зарядка;
Биология.
Пятница
Украинский язык;
История;
Зарядка;
Английский язык;
География.
Уроки также будут транслировать с понедельника по пятницу в утреннее время на телеканалах:
5 класс – Плюс-плюс и 112 Украина;
6 класс – Zoom и NewsOne;
7 класс – Zik;
8 класс – Индиго и Униан;
9 класс – Рада и UA:Культура;
10 класс – UA:Перший;
11 класс – канал М1.
Также уроки доступны на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet