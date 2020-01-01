Всеукраинская школа онлайн: уроки для 6 класса

В Украине стартовал образовательный проект Всеукраинская школа онлайн. Смотрите онлайн-уроки для 6 класса можно на Корреспондент.net.

В рамках проекта Всеукраинская школа онлайн будут созданы уроки для учащихся 5-11 классов.

Транслировать будут уроки по украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, всемирной истории, английскому языку, физике, алгебре, геометрии, географии, химии и биологии.

Онлайн-уроки для 6 класса можно смотреть на Корреспондент.net.

Расписание уроков для шестого класса:

Понедельник

Английский язык;

Математика;

Зарядка;

Биология.

Вторник

Украинский язык;

Математика;

Зарядка;

География.

Среда

Английский язык;

Математика;

Зарядка;

История;

Четверг

Украинский язык;

Математика;

Зарядка;

Биология.

Пятница

Украинский язык;

История;

Зарядка;

Английский язык;

География.

Уроки также будут транслировать с понедельника по пятницу в утреннее время на телеканалах:

5 класс – Плюс-плюс и 112 Украина;

6 класс – Zoom и NewsOne;

7 класс – Zik;

8 класс – Индиго и Униан;

9 класс – Рада и UA:Культура;

10 класс – UA:Перший;

11 класс – канал М1.

Также уроки доступны на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

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