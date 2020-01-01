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Всеукраинская школа онлайн: уроки для 6 класса

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В Украине стартовал образовательный проект Всеукраинская школа онлайн. Смотрите онлайн-уроки для 6 класса можно на Корреспондент.net.
Уроки-онлайн для шестого класса: смотреть онлайн
Уроки-онлайн для шестого класса: смотреть онлайн
Pixabay

В рамках проекта Всеукраинская школа онлайн будут созданы уроки для учащихся 5-11 классов.

Транслировать будут уроки по украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, всемирной истории, английскому языку, физике, алгебре, геометрии, географии, химии и биологии.

Онлайн-уроки для 6 класса можно смотреть на Корреспондент.net.

Расписание уроков для шестого класса:

Понедельник

Английский язык;
Математика;
Зарядка;
Биология.

Вторник

Украинский язык;
Математика;
Зарядка;
География.

Среда

Английский язык;
Математика;
Зарядка;
История;

Четверг

Украинский язык;
Математика;
Зарядка;
Биология.

Пятница

Украинский язык;
История;
Зарядка;
Английский язык;
География.

Уроки также будут транслировать с понедельника по пятницу в утреннее время на телеканалах:

5 класс – Плюс-плюс и 112 Украина;
6 класс – Zoom и NewsOne;
7 класс – Zik;
8 класс – Индиго и Униан;
9 класс – Рада и UA:Культура;
10 класс – UA:Перший;
11 класс – канал М1.

Также уроки доступны на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

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Теги: школа, урок, онлайн, уроки, онлайн трансляция, ученики, смотреть онлайн
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Источник: korrespondent.net

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