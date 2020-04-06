У Зеленского признали ошибкой назначение Емца и Уманского

"Слуги народа" отрицают хаос в своей команде и уверяют, что просто быстро реагируют на ошибки.

Стремительная отставка министров финансов Игоря Уманского и здравоохранения Ильи Емца – менее чем через месяц после назначения – не является признаком хаоса в команде президента Владимира Зеленского. Об этом заявил номинальный глава партии “Слуга народа“, первый заместитель главы одноименной фракции в Верховной Раде Александр Корниенко в интервью РБК-Украина.

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По словам Корниенко, повторная в течение месяца замена сразу двух ключевых в условиях кризиса министров говорит не только о допущенных ошибках, но также и об оперативности их исправления.

Это свидетельствует о быстрой реакции на ошибочные кадровые решения, которые мы допускаем, — заявил Корниенко.

Он также прокомментировал назначение правительства без экономического блока.

Что касается экономического блока, это больше свидетельствует о том, что решили более тщательно подойти к экономике в этот раз, ведь мы беседовали с разными людьми, — сказал Корниенко.

Напомним, глава партии “Слуга народа“ Александр Корниенко прокомментировал скандал с участием главы Ермака и Лероса. Корниенко заявил, что у партии нет неприкасаемых, а установить истину в этом деле должны правоохранительные органы.

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