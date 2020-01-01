Коронавирус в Раде: появился полный список зараженных нардепов

Нардеп Качура рассказал, сколько в Раде инфицированных.

По состоянию 6 апреля, количество официально зараженных азиатским вирусом COVID-19 народных депутатов достигла восьми человек. Более того, некоторые нардепы, которые контактировали с зараженными, продолжают разгуливать по городу.

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Об этом сообщил парламентарий от фракции “Слуга народа“ Александр Качура в Telegram.

По данным Качуры заражены:

Борт В.П. (ОПЗЖ);

Ватрас В.А. (Слуга народа);

Горбенко Р.О. (Слуга народа);

Кисилев И.П. (ОПЗЖ);

Лукашев А.А. (ОПЗЖ);

Рудик С.Я. (внефракционный);

Скороход А.К. (внефракционная);

Шахов С.В. (Довира).

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К слову, Качура рассказал, что зараженная Скороход контактировала со следующими депутатами: Лерос Г.Б. (Слуга Народа), Васильковский И.И. (Слуга Народа), Вятрович В.М. (ЕС), Южанина Н.П. (ЕС), Санченко А.В. (Слуга Народа), Чийгоз А.З. (ЕС), Саладуха О.В. (Слуга Народа).

Напомним, нардеп Скороход рассказала о борьбе с коронавирусом. Нардеп снова прошла тестирование и оно показало позитивный результат.

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