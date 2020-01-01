Коронавирус в Раде: появился полный список зараженных нардепов
По состоянию 6 апреля, количество официально зараженных азиатским вирусом COVID-19 народных депутатов достигла восьми человек. Более того, некоторые нардепы, которые контактировали с зараженными, продолжают разгуливать по городу.
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Об этом сообщил парламентарий от фракции “Слуга народа“ Александр Качура в Telegram.
По данным Качуры заражены:
- Борт В.П. (ОПЗЖ);
- Ватрас В.А. (Слуга народа);
- Горбенко Р.О. (Слуга народа);
- Кисилев И.П. (ОПЗЖ);
- Лукашев А.А. (ОПЗЖ);
- Рудик С.Я. (внефракционный);
- Скороход А.К. (внефракционная);
- Шахов С.В. (Довира).
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К слову, Качура рассказал, что зараженная Скороход контактировала со следующими депутатами: Лерос Г.Б. (Слуга Народа), Васильковский И.И. (Слуга Народа), Вятрович В.М. (ЕС), Южанина Н.П. (ЕС), Санченко А.В. (Слуга Народа), Чийгоз А.З. (ЕС), Саладуха О.В. (Слуга Народа).
Напомним, нардеп Скороход рассказала о борьбе с коронавирусом. Нардеп снова прошла тестирование и оно показало позитивный результат.
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