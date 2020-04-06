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В центре Николаеве прострелили голову криминальному авторитету

Комментариев: 1
Мужчину срочно увезли в реанимацию.
Мужчину увезли в больницу
Мужчину увезли в больницу
novosti-n.org

В центре Николаева неизвестные осуществили покушение на местного бизнесмена Михаила Титова, который более известен в криминальных кругах по прозвищу "Мультик". Мужчина был ранен выстрелом в голову. 

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Об этом пишет местное издание Новости-N.

По данным СМИ, стрельба произошла во дворе офисного центра "Техноконтракт". Первыми выстрелы услышали работники автомойки. Затем они выбежали на улицу. Перед зданием мужчины увидели лежащего в луже крови на асфальте бизнесмена. Стрелок с места происшествия скрылся.

Стрелков было двое
Стрелков было двое
novosti-n.org

Стреляли в криминального авторитета
Стреляли в криминального авторитета
novosti-n.org

Отмечается, что потерпевшего немедленно доставили в больницу на частном автомобиле. На месте стрельбы работают полицейские. Все ограждено.

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Позже пользователь Facebook Александр Гавриленко сообщил, что стрельба произошла около 13:45 в Николаеве возле автосалона Техноконтракт на Садовой. 

В салон занесли раненого мужчину. Двое неизвестных мужчин стреляли в другого. Потом занесли в помещение Техноконтракта. По городу перехват. А свободных нарядов нет, - пишет пользователь.

На месте работает полиция
На месте работает полиция
novosti-n.org

По данным Гавриленко, раненого привезли в БСМП с огнестрельными ранениями головы. Его доставили на автомобиле "Фольцваген туарег" синего цвета. На месте происшествия также найдены несколько гильз калибра 9 мм.  Идет розыск авто на еврономерах.

Напомним, под Херсоном солдат застрелил сослуживца из автомата. По предварительной информации, выстрел был случайным.

 

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Теги: стрельба, Мультик, покушение на жизнь
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Комментариев (1)
dimasvetik    06.04.2020, 16:06
Оценка:  +4
dimasvetik
почему бандитов с поганялами называют бизнесменами?
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