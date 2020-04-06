В центре Николаеве прострелили голову криминальному авторитету

Мужчину срочно увезли в реанимацию.

В центре Николаева неизвестные осуществили покушение на местного бизнесмена Михаила Титова, который более известен в криминальных кругах по прозвищу "Мультик". Мужчина был ранен выстрелом в голову.

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Об этом пишет местное издание Новости-N.

По данным СМИ, стрельба произошла во дворе офисного центра "Техноконтракт". Первыми выстрелы услышали работники автомойки. Затем они выбежали на улицу. Перед зданием мужчины увидели лежащего в луже крови на асфальте бизнесмена. Стрелок с места происшествия скрылся.

Стрелков было двое novosti-n.org

Стреляли в криминального авторитета novosti-n.org

Отмечается, что потерпевшего немедленно доставили в больницу на частном автомобиле. На месте стрельбы работают полицейские. Все ограждено.

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Позже пользователь Facebook Александр Гавриленко сообщил, что стрельба произошла около 13:45 в Николаеве возле автосалона Техноконтракт на Садовой.

В салон занесли раненого мужчину. Двое неизвестных мужчин стреляли в другого. Потом занесли в помещение Техноконтракта. По городу перехват. А свободных нарядов нет, - пишет пользователь.

На месте работает полиция novosti-n.org

По данным Гавриленко, раненого привезли в БСМП с огнестрельными ранениями головы. Его доставили на автомобиле "Фольцваген туарег" синего цвета. На месте происшествия также найдены несколько гильз калибра 9 мм. Идет розыск авто на еврономерах.

Напомним, под Херсоном солдат застрелил сослуживца из автомата. По предварительной информации, выстрел был случайным.

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