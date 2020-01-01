За стройкомпанию Столица взялась полиция: у Влады Молчановой проведен обыск

24 марта следователи национальной полиции провели больше 10 обысков в фирмах, группы компании «Столица», которую возглавляет известная бизнес-вумен Влада Молчанова. В ее квартире также проведен обыск. Полицейские искали документы, касательно незаконного перехода сельскохозяйственных земель ГП «Пуща-Водица» в управления частных строительных компаний, в рамках расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 364, касательно завладения государственным имуществом. Об этом пишут Вести.

Как сообщают Наш і гроші , в 2008-2015 гг. госпредприятие заключило ряд инвестиционных договоров, по которым передало под застройку более 200 гектаров в Подольском районе столицы. В ответ ГП «Пуща-Водица» получило имущественные права на 5% жилой площади объектов строительства.

Следствие установило, что внесенные в дальнейшем изменения в вышеуказанные инвестиционные договора, свели их суть до сделок купли-продажи прав на квартиры по заниженной стоимости. Квартиры оценили только 83,7 млн. грн. при их реальной рыночной стоимости – 470 млн. грн. То есть размер ущерба, причиненного государству, может превышать 380 млн. грн.

Сейчас следствие, тянувшееся несколько лет, вошло в активную фазу. Изъяты документы, которые могут подтверждать сговор должностных лиц госпредприятия и руководителей частных фирм, управляемых Молчановой. Проведен ряд допросов и экспертиз. В деле фигурирует больше 20 фирм, основные из которых «Мартин», «Конкорд-ДС Плюс», «Каштановый город», «Датолит», «Оливер-Буд», «Ситибудсервис», «ИБК «Столица», «Столица», «Столица Групп».

«Столица Групп» – один из ключевых игроков столичного рынка недвижимости – сейчас ведет одновременное строительство нескольких крупных жилых кварталов. На землях, которые фигурируют в расследовании, ведется строительство микрорайона Варшавский микрорайон, в который деньги частных вкладчиков привлекаются еще на стадии строительства. Сейчас на сайте компании говорится о 15 введенных в эксплуатацию и 12 строящихся домах. Могут ли строительство быть арестовано в рамках расследования пока неизвестно. Пресс-служба компании «Столица Групп» ситуацию пока не комментирует.