Погода в Украине на 7 апреля: Тепло и ясно

В Украине без осадков.

В Украине тепло, солнечно и без осадков pixabay.com

Погода во вторник, 7 апреля, в Украине будет солнечной, ясной и теплой. Осадков не ожидается. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +16 до + 19 градусов тепла, ночью от 0 до +2;

На севере Украины температура днем +14… +16, ночью 0… +2;

В центральных областях температура днем от +15 до +17, ночью от 0 до +2;

На востоке страны днем от +13 до +15, ночью от 0 до -2;

На юге Украины днем от +14 до +17 градусов, ночью от 0 до +5;

В Крыму днем +14… +16, ночью 0… +2;

В Киеве днем +14… +16, ночью +1… +3.

Погода в Украине 7 апреля meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко, в ближайшие дни синоптическая ситуация особо не изменится.

Антициклон крепко сидит над Украиной, поэтому про осадки, хоть маленькие, хоть значительные, речи не идет, - пишет Диденко.

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