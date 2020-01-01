Погода в Украине на 7 апреля: Тепло и ясно
Погода во вторник, 7 апреля, в Украине будет солнечной, ясной и теплой. Осадков не ожидается. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +16 до + 19 градусов тепла, ночью от 0 до +2;
На севере Украины температура днем +14… +16, ночью 0… +2;
В центральных областях температура днем от +15 до +17, ночью от 0 до +2;
На востоке страны днем от +13 до +15, ночью от 0 до -2;
На юге Украины днем от +14 до +17 градусов, ночью от 0 до +5;
В Крыму днем +14… +16, ночью 0… +2;
В Киеве днем +14… +16, ночью +1… +3.
По словам синоптика Натальи Диденко, в ближайшие дни синоптическая ситуация особо не изменится.
Антициклон крепко сидит над Украиной, поэтому про осадки, хоть маленькие, хоть значительные, речи не идет, - пишет Диденко.
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