Всеукраинская школа онлайн: уроки для 8 класса

Смотреть онлайн-уроки для учеников 5-11 классов по специальной программе Министерства образования можно на Корреспондент.net.

В Украине 6 апреля стартовал проект Всеукраинская школа онлайн для учеников 5-11 классов.

Занятия разработаны совместно с Министерством образования и науки Украины на период карантинных мер из-за пандемии коронавируса.

Сорок учителей из Киева будут по будням проводить уроки по украинскому языку и литературе, истории Украины и всемирной истории, английскому языку, физике, алгебре и геометрии, географии, химии и биологии.

Расписание уроков для 8 класса:

Понедельник

Английский язык;

История Украины;

Зарядка;

Алгебра;

География;

Зарядка.

Вторник

Украинский язык;

Геометрия;

Зарядка;

Биология;

Физика;

Зарядка.

Среда

Английский язык;

Алгебра;

Зарядка;

Химия;

География;

Зарядка;

История Украины.

Четверг

Украинский язык;

Геометрия;

Зарядка;

Всемирная история;

Физика;

Зарядка.

Пятница

Химия;

Английский язык;

Зарядка;

Биология.

Уроки будут проходить с понедельника по пятницу с 10 часов утра. Транслировать их будут телеканалы:

5 класс – Плюс-плюс и 112 Украина;

6 класс – Zoom и NewsOne;

7 класс – Zik;

8 класс – Индиго и Униан;

9 класс – Рада и UA:Культура;

10 класс – UA:Перший;

11 класс – канал М1.

Также уроки доступны на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

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