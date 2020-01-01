Всеукраинская школа онлайн: уроки для 8 класса
В Украине 6 апреля стартовал проект Всеукраинская школа онлайн для учеников 5-11 классов.
Занятия разработаны совместно с Министерством образования и науки Украины на период карантинных мер из-за пандемии коронавируса.
Сорок учителей из Киева будут по будням проводить уроки по украинскому языку и литературе, истории Украины и всемирной истории, английскому языку, физике, алгебре и геометрии, географии, химии и биологии.
Расписание уроков для 8 класса:
Понедельник
Английский язык;
История Украины;
Зарядка;
Алгебра;
География;
Зарядка.
Вторник
Украинский язык;
Геометрия;
Зарядка;
Биология;
Физика;
Зарядка.
Среда
Английский язык;
Алгебра;
Зарядка;
Химия;
География;
Зарядка;
История Украины.
Четверг
Украинский язык;
Геометрия;
Зарядка;
Всемирная история;
Физика;
Зарядка.
Пятница
Химия;
Английский язык;
Зарядка;
Биология.
Уроки будут проходить с понедельника по пятницу с 10 часов утра. Транслировать их будут телеканалы:
5 класс – Плюс-плюс и 112 Украина;
6 класс – Zoom и NewsOne;
7 класс – Zik;
8 класс – Индиго и Униан;
9 класс – Рада и UA:Культура;
10 класс – UA:Перший;
11 класс – канал М1.
Также уроки доступны на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.
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