Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Всеукраинская школа онлайн: уроки для 7 класса

Комментариев: 0
В Украине запустили специальную образовательную программу для школьников. Онлайн-уроки для учеников 5-11 классов доступны на Корреспондент.net.
Всеукраинская школа онлайн: уроки для 7 класса
Pixabay

Уроки по специальной системе Министерства образования и науки будут выходить по будням. Начинаться они будут с 10 утра.

В день для учеников средних и старших классов предусмотрено от трех до семи занятий.

Проводить уроки будут 40 учителей из школ Киева. Занятия будут доступны как в интернете, так и на общественном телевидении.

Расписание уроков для 7 класса:

Понедельник

Английский язык;
История Украины;
Зарядка;
Математика;
География;
Зарядка.

Вторник

Украинский язык;
Математика;
Зарядка;
Биология;
Физика;
Зарядка.

Среда

Английский язык;
Математика;
Зарядка;
Химия;
География;
Зарядка.

Четверг

Украинский язык;
Всемирная история;
Зарядка;
Физика;
Биология;
Зарядка.

Пятница

Украинский язык;
Математика;
Зарядка;
Английский язык;
Химия;
Зарядка.

Уроки будут проходить с понедельника по пятницу с 10 часов утра. Транслировать их будут каналы:

5 класс – Плюс-плюс и 112 Украина;
6 класс – Zoom и NewsOne;
7 класс – Zik;
8 класс – Индиго и Униан;
9 класс – Рада и UA:Культура;
10 класс – UA:Перший;
11 класс – канал М1.

Также уроки доступны на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: школа, онлайн, школьники, уроки, Укриана, онлайн трансляция, ученики, смотреть онлайн
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь