Всеукраинская школа онлайн: уроки для 7 класса

В Украине запустили специальную образовательную программу для школьников. Онлайн-уроки для учеников 5-11 классов доступны на Корреспондент.net.

Уроки по специальной системе Министерства образования и науки будут выходить по будням. Начинаться они будут с 10 утра.

В день для учеников средних и старших классов предусмотрено от трех до семи занятий.

Проводить уроки будут 40 учителей из школ Киева. Занятия будут доступны как в интернете, так и на общественном телевидении.

Расписание уроков для 7 класса:

Понедельник

Английский язык;

История Украины;

Зарядка;

Математика;

География;

Зарядка.

Вторник

Украинский язык;

Математика;

Зарядка;

Биология;

Физика;

Зарядка.

Среда

Английский язык;

Математика;

Зарядка;

Химия;

География;

Зарядка.

Четверг

Украинский язык;

Всемирная история;

Зарядка;

Физика;

Биология;

Зарядка.

Пятница

Украинский язык;

Математика;

Зарядка;

Английский язык;

Химия;

Зарядка.

Уроки будут проходить с понедельника по пятницу с 10 часов утра. Транслировать их будут каналы:

5 класс – Плюс-плюс и 112 Украина;

6 класс – Zoom и NewsOne;

7 класс – Zik;

8 класс – Индиго и Униан;

9 класс – Рада и UA:Культура;

10 класс – UA:Перший;

11 класс – канал М1.

Также уроки доступны на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

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