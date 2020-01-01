Всеукраинская школа онлайн: уроки для 7 класса
Уроки по специальной системе Министерства образования и науки будут выходить по будням. Начинаться они будут с 10 утра.
В день для учеников средних и старших классов предусмотрено от трех до семи занятий.
Проводить уроки будут 40 учителей из школ Киева. Занятия будут доступны как в интернете, так и на общественном телевидении.
Расписание уроков для 7 класса:
Понедельник
Английский язык;
История Украины;
Зарядка;
Математика;
География;
Зарядка.
Вторник
Украинский язык;
Математика;
Зарядка;
Биология;
Физика;
Зарядка.
Среда
Английский язык;
Математика;
Зарядка;
Химия;
География;
Зарядка.
Четверг
Украинский язык;
Всемирная история;
Зарядка;
Физика;
Биология;
Зарядка.
Пятница
Украинский язык;
Математика;
Зарядка;
Английский язык;
Химия;
Зарядка.
Уроки будут проходить с понедельника по пятницу с 10 часов утра. Транслировать их будут каналы:
5 класс – Плюс-плюс и 112 Украина;
6 класс – Zoom и NewsOne;
7 класс – Zik;
8 класс – Индиго и Униан;
9 класс – Рада и UA:Культура;
10 класс – UA:Перший;
11 класс – канал М1.
Также уроки доступны на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.
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