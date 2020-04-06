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Базары, пожары, ДТП и коронавирус: фото дня

Комментариев: 1
Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 6 апреля 2020 года.
Эпатажный блогер из Украины погиб в ДТП под Москвой
Эпатажный блогер из Украины погиб в ДТП под Москвой
4tololo.ru
Cмотрите фотогалерею Базары, пожары, ДТП и коронавирус: фото дня
 
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 6 апреля.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как в Николаеве совершено покушение на бизнесмена.
 
В Харькове вновь открылись рынки, в Первомайске образовалась километровая очередь к открывшемуся рынку, а в Киеве люди гуляют в парках, несмотря на запрет
 
Смотрите также, как в Днепре автомобиль со взрывчаткой заехал на СТО, произошло нападение на популярного блогера в Черкассах, и задержание пловца в Киеве.
 
Украинец стал лучшим иностранным выпускником британской военной академии, а итальянка в 104 года победила коронавирус.
 
На Житомирщине третьи сутки полыхает лес, а под Киевом с сухостоем сгорела масса животных.
 
 
 

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Теги: ДТП, пожар, карантин, фоторепортаж, Коронавирус, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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Комментариев (1)
SergioS    06.04.2020, 19:25
Оценка:  +25
SergioS
Покойся с миром, гомосек.
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