Базары, пожары, ДТП и коронавирус: фото дня

Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 6 апреля 2020 года.

Эпатажный блогер из Украины погиб в ДТП под Москвой 4tololo.ru

Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 6 апреля.

Вашему вниманию представляем кадры, как в Николаеве совершено покушение на бизнесмена.

В Харькове вновь открылись рынки, в Первомайске образовалась километровая очередь к открывшемуся рынку, а в Киеве люди гуляют в парках, несмотря на запрет

Смотрите также, как в Днепре автомобиль со взрывчаткой заехал на СТО, произошло нападение на популярного блогера в Черкассах, и задержание пловца в Киеве.

Украинец стал лучшим иностранным выпускником британской военной академии, а итальянка в 104 года победила коронавирус.

На Житомирщине третьи сутки полыхает лес, а под Киевом с сухостоем сгорела масса животных.

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