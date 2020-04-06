Базары, пожары, ДТП и коронавирус: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 6 апреля 2020 года.
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Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 6 апреля.
Вашему вниманию представляем кадры, как в Николаеве совершено покушение на бизнесмена.
В Харькове вновь открылись рынки, в Первомайске образовалась километровая очередь к открывшемуся рынку, а в Киеве люди гуляют в парках, несмотря на запрет
Смотрите также, как в Днепре автомобиль со взрывчаткой заехал на СТО, произошло нападение на популярного блогера в Черкассах, и задержание пловца в Киеве.
Украинец стал лучшим иностранным выпускником британской военной академии, а итальянка в 104 года победила коронавирус.
На Житомирщине третьи сутки полыхает лес, а под Киевом с сухостоем сгорела масса животных.
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