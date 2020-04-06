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В Украине начнут работу аэромедицинские бригады

Комментариев: 3
Они смогут оперативно транспортировать больных в сложных случаях.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
wikimedia.org

Министерство здравоохранения Украины готово к началу работы аэромедицинских бригад. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба Минздрава.

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“Это 8 воздушных судов (три из них принадлежат Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и пять - Национальной гвардии Украины),“ - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что в сложных случаях этим воздушным транспортом смогут госпитализировать больных в учреждения здравоохранения и проводить реанимационные мероприятия на территории Украины.

Напомним, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

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Теги: Минздрав, Виктор Ляшко
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Комментариев (3)
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ptt_fever    06.04.2020, 19:43
Оценка:  -30
ptt_fever
8 Карл , 8 на всю страну
WTF2wtf    06.04.2020, 21:20
Оценка:  +24
WTF2wtf
Ты не устало скакать по аккаунтам, тупое быдло оккупантов и убийц?
Нахyй скачи, путинcкий нацист упоротый ...
ПродувКротов    06.04.2020, 22:41
Оценка:  +23
ПродувКротов
ptt_fever - может вам и удивительно, но у нас вертолет раненых бойцов с линии фронта возит в Днепр одним рейсом , без дозаправок. Просто страна маленькая. Маленькая , да удаленькая.
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