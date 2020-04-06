В Украине начнут работу аэромедицинские бригады

Они смогут оперативно транспортировать больных в сложных случаях.

Министерство здравоохранения Украины готово к началу работы аэромедицинских бригад. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба Минздрава.

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“Это 8 воздушных судов (три из них принадлежат Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и пять - Национальной гвардии Украины),“ - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что в сложных случаях этим воздушным транспортом смогут госпитализировать больных в учреждения здравоохранения и проводить реанимационные мероприятия на территории Украины.

Напомним, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

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