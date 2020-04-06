Рекордное число правок к законопроекту удвоилось

К законопроекту о банках № 2571-д подали уже более 13 тысяч поправок. И это еще не предел.

К так называемому "антиколомойскому" законопроекту подали более 13 000 поправок. Об этом сообщил член профильного законопроекта, депутат фракции Голос Ярослав Железняк.

При этом утром он сообщал о рекордных 6000 правок. Таким образом, за день рекорд обновлен более чем вдвое.

"Есть один внефракционный депутат, который только от себя подал больше 6000 правок, еще есть три пакета по 1500 правок. И это еще не все правки пришли. Поэтому поздравляю нас, выглядит что абсолютный рекорд парламентаризма будет побит дважды", - написал он в Facebook.

Напомним, в первом чтении законопроект был принят 30 марта 267 голосами.

В тот же день Рада проголосовала за закон об открытии рынка земли, но его подписание заблокировали.

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