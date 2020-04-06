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Рекордное число правок к законопроекту удвоилось

Комментариев: 2
К законопроекту о банках № 2571-д подали уже более 13 тысяч поправок. И это еще не предел.
Законопроект примут не скоро
Законопроект примут не скоро
Корреспондент.net

К так называемому "антиколомойскому" законопроекту подали более 13 000 поправок. Об этом сообщил член профильного законопроекта, депутат фракции Голос Ярослав Железняк.

При этом утром он сообщал о рекордных 6000 правок. Таким образом, за день рекорд обновлен более чем вдвое.

"Есть один внефракционный депутат, который только от себя подал больше 6000 правок, еще есть три пакета по 1500 правок. И это еще не все правки пришли. Поэтому поздравляю нас, выглядит что абсолютный рекорд парламентаризма будет побит дважды", - написал он в Facebook.

Напомним, в первом чтении законопроект был принят 30 марта 267 голосами.

В тот же день Рада проголосовала за закон об открытии рынка земли, но его подписание заблокировали.

 

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Теги: банки, приватизация, депутаты, Рада, законопроект, поправка, нардеп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Путин-Xyйло    07.04.2020, 09:26
Оценка:  +22
Путин-Xyйло
Надо было начинать сотрудничество с МВФ с этого закона, но Зельц хотел продать землю! "Дело" Бени живЬ0т и процветает!
colavova    06.04.2020, 21:26
Оценка:  +22
colavova
похоже, киоски будем красить сами))
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