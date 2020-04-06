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Зеленский и Помпео обсудили борьбу с коронавирусом

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Глава государства поблагодарил госсекретаря США за выделение миллиона долларов на борьбу с коронавирусом.
Зеленский провел телефонный разговор с Помпео
Зеленский провел телефонный разговор с Помпео
Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский и Госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы противодействия коронавируса. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, обсуждались возможности получения Украиной от Соединенных Штатов кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики - в дополнение к ресурсам, которые Украина планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других иностранных партнеров.

Кроме того, Владимир Зеленский выразил поддержку Соединенным Штатам в борьбе с пандемией и сочувствие американцам, которые потеряли близких. Глава Украинского государства пожелал скорейшего выздоровления больным.

Президент поблагодарил американскую сторону за выделение целевой помощи Украине для борьбы с коронавируса.

"Благодарен США за выделение целевой помощи, 1,2 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом", - отметил Владимир Зеленский.

Президент выразил отдельную благодарность США за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках ООН, а также за последовательную санкционную политику в отношении России.

Глава государства проинформировал о ситуации в Донбассе и о выполнении договоренностей после встречи в нормандском формате, которая состоялась в декабре прошлого года.

Ранее сообщалось, что США выделят Украине $1,2 млн на борьбу с COVID-19.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ, Программа развития ООН и Минздрав готовят для Украины помощь в борьбе с коронавирусом. Разрабатываются два плана два плана с бюджетом около 38 миллионов долларов и 20 миллионов долларов.

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Теги: Украина-США, переговоры, Владимир Зеленский, Коронавирус, Майкл Помпео, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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ptt_fever    06.04.2020, 20:13
Оценка:  -27
ptt_fever
за 1 млн дол помощи отсосал , это ппц
WTF2wtf    06.04.2020, 21:11
Оценка:  +22
WTF2wtf
Почему путинские быдлоботы постоянно свои личные проблемы лепят всем вокруг?
Эй, нацик контуженый, ты себе сиськи пришил в Таиланде?
Так скачи нахyй, говно многостаночное ...
ГyнВсемогущий    06.04.2020, 20:03
Оценка:  -26
ГyнВсемогущий
Помпео?Это тот самый что назвал нашу охреНэньку проектом США,над которым они давно работают?
WTF2wtf    06.04.2020, 21:10
Оценка:  +25
WTF2wtf
Boxerogos-Антибес-УкраинаЦэБуру нди-КульныйПэрэць,
шизоид-украинофоб из раши с кучей аккаунтов,
нахyй скачи ...
colavova    06.04.2020, 21:32
Оценка:  +25
colavova
гувн немогущий из другого проекта)))
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