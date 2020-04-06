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На Луганщине от пневмонии умерла восьмилетняя девочка

Комментариев: 4
В Лисичанске от пневмонии скончалась 8-летняя девочка. Об этом сообщает прокуратура Луганской области в понедельник, 6 апреля.
У ребенка была гнойная пневмония
У ребенка была гнойная пневмония
Getty Images

В Лисичанске от пневмонии скончалась 8-летняя девочка. Об этом сообщает прокуратура Луганской области в понедельник, 6 апреля.

Отмечается, что по предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате гнойной пневмонии. При этом сообщается, что у девочки взяли анализы на наличие коронавируса COVID-19.

По данным следствия, родители девочки злоупотребляли алкогольными напитками, не выполняли родительские обязанности и вели аморальный образ жизни.

"В декабре 2018 года детей из этой семьи изъяли и поместили в центр социально-психологической реабилитации, а родителей привлекли к административной ответственной по статье о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию детей (ч.1 ст.184 КУоАП). После проведения с ними профилактической работы, дети были возвращены в семью по заявлению матери", – говорится в сообщении.

С начала марта текущего года девочка вместе со своей 5-летней сестрой проживала с бабушкой. В течение недели у нее была высокая температура и кашель. Впрочем, родные ребенка к врачам не обращались, считая, что это обычная простуда. За это время умершая контактировала только с бабушкой и младшей сестрой.

"В ходе досудебного расследования, которое будет осуществляться следователями Лисичанского отдела полиции ГУНП в Луганской области, будут устанавливаться все обстоятельства смерти ребенка", – говорится в сообщении.

Ранее в понедельник стало известно, что в Ивано-Франковской области лабораторно подтверждена седьмая смерть от COVID-19. Скончалась 72-летняя женщина.

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Теги: дети, смерть, эпидемия, ребенок, девочка, пневмония, Луганская область, Лисичанск, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Иван    06.04.2020, 21:02
Оценка:  -1
Иван
Наверное она была легкой или средней тяжести больна как в какой то статье в бигмир нете
Или просто не хотели лечить без денег
ЗаелоПластинку    06.04.2020, 21:16
Оценка:  +22
ЗаелоПластинку
"По данным следствия, родители девочки злоупотребляли алкогольными напитками, не выполняли родительские обязанности и вели аморальный образ жизни."
ЗаелоПластинку    06.04.2020, 21:20
Оценка:  +21
ЗаелоПластинку
Отменить полностью деньги на детей. Вместо этого давать бартером. Памперсы, коляски, детское питание. Бесплатную доставку за счет госсударства (или магазины-партнеры, в которых можно "купить" на определенную сумму. Всеравно будет дешевле, чем платить сейчас оплачивать водку алкашам). Никаких денег!
ГyнВсемогущий    06.04.2020, 20:08
Оценка:  -24
ГyнВсемогущий
Спи спокойно,Ангелочек!
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