Коронавирус вызвал самый серьезный кризис в истории ЕС - Меркель

канцлер Германии призвала показать, что ЕС готов защищать собственную экономику и проявить скоординированные действия.

Пандемия коронавируса стала самым серьезным кризисом с момента основания ЕС. Об этом в понедельник, 6 апреля, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Интерфакс.

По словам канцлера, пандемия стала "угрозой здоровью граждан" сродни природной катастрофе.

Меркель подчеркнула, что сейчас нужно показать, что ЕС готов защищать собственную экономику, и здесь необходимы скоординированные действия стран-членов союза.

Ранее Зеленский обсудил с Меркель борьбу с коронавирусом, отмечалось, что Украина получит на сдерживание пандемии 150 млн евро.

Напомним, на прошлой неделе Ангела Меркель вышла из самоизоляции, в которую она отправилась после контакта с заболевшим врачом.

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