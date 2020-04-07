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Коронавирус вызвал самый серьезный кризис в истории ЕС - Меркель

Комментариев: 1
канцлер Германии призвала показать, что ЕС готов защищать собственную экономику и проявить скоординированные действия.
Ангела Меркель прокомментировала кризис, вызванный пандемией коронавируса
Ангела Меркель прокомментировала кризис, вызванный пандемией коронавируса

Пандемия коронавируса стала самым серьезным кризисом с момента основания ЕС. Об этом в понедельник, 6 апреля, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Интерфакс.

По словам канцлера, пандемия стала "угрозой здоровью граждан" сродни природной катастрофе.

Меркель подчеркнула, что сейчас нужно показать, что ЕС готов защищать собственную экономику, и здесь необходимы скоординированные действия стран-членов союза.

Ранее Зеленский обсудил с Меркель борьбу с коронавирусом, отмечалось, что Украина получит на сдерживание пандемии 150 млн евро.

Напомним, на прошлой неделе Ангела Меркель вышла из самоизоляции, в которую она отправилась после контакта с заболевшим врачом.

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Теги: ЕС, Меркель, Ангела Меркель, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
БогатыйЕвропеец    07.04.2020, 01:29
Оценка:  -9
БогатыйЕвропеец
Меркель забывает о фашизме, тогда западлянцы-предатели Украины убили почти 1/6 населения.
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