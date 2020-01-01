Появилось видео с места покушения на бизнесмена в Николаеве

Криминалисты проводили следственные действия на месте стрельбы. В частности. были найдены несколько гильз.

Полиция Николаевской области опубликовала видео с места покушения на местного бизнесмена Михаила Титова по прозвищу "Мультик", которое произошло в понедельник, 6 апреля.

На видеозаписи полицейских видно гильзу от патрона возле места происшествия. По данным местных СМИ, пуля попала Титову в шею, возле уха, отрикошетила от позвоночника и раздробила часть нижней челюсти. В результате пострадавший потерял много крови и получил сотрясение спинного мозга.

Напомним, сегодня в центре Николаева во дворе офисного центра Техноконтракт произошло покушение на бизнесмена Михаила Титова. Работники рядом расположенной автомойки услышали несколько выстрелов. Выскочив на улицу, они увидели лежащего в луже крови на асфальте человека.

На прошлй неделе в Черновцах неизвестный застрелил мужчину посреди улицы. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося и разыскивает стрелка.

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