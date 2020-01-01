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Хакеры стали маскировать атаки под сообщения о коронавирусе

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Киберполиция предупреждает украинцев об активизации хакеров, которые под видом информирования о развитии пандемии совершают фишинг-атаки.
Украинцев предупредили о возможных кибератаках хакеров
Украинцев предупредили о возможных кибератаках хакеров

Киберпреступники во многих странах начали маскировать свои атаки под рассылки о коронавирусе. Их целью является получение персональных данных граждан для присвоения денег. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщает пресс-служба Департамента киберполиции Национальной полиции.

Отмечается, что хакеры быстро воспользовались ситуацией и активизировали свои атаки с использованием вредоносного программного обеспечения.

"Киберпреступники в большинстве стран мира, используя панические настроения среди граждан в период пандемии, осуществляют фишинг-атаки с использованием вредоносного программного обеспечения. Их целью является получение персональных данных пользователей сети, а именно логинов и паролей доступа к различным интернет-ресурсам: электронных почтовых ящиков, учетных записей социальных сетей, электронных кошельков и т.п. для дальнейшего присвоения денег", - предупреждают в НПУ.

В частности, хакеры замаскировали свои атаки под информирование граждан о развитии пандемии. Для введения в заблуждение они чаще всего используют в своих фишинг-рассылках ссылки на слово "Corona", а также распространяют вредоносное программное обеспечение путем копирования информационных панелей организаций, предоставляющих актуальную информацию о COVID-19.

Учитывая эти обстоятельства, киберполиция советует:

  • использовать исключительно лицензионное программное обеспечение;
  • постоянно обновлять операционную систему;
  • использовать лицензионные антивирусные программы с актуальными базами и постоянно обновлять их;
  • не загружать подозрительные файлы из писем электронной почты, если Вы не ждете это письмо;
  • не переходить по сомнительным ссылкам;
  • загружать файлы только с проверенных ресурсов.

Кроме того, киберполиция открыла телефонную линию для информационной поддержки граждан.

Ранее в ВОЗ заявили о тысячах хакерских атак в день. Первой такой попыткой был вредоносный сайт, который имитировал внутреннюю почтовую систему организации.

Напомним, департамент киберполиции Нацполиции Украины выявил в Интернете около 170 информационных фейков о пандемии коронавируса.

 

 

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Теги: хакеры, киберпреступник, киберпреступность, кибератака, Коронавирус, хакерская атака
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Источник: korrespondent.net

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