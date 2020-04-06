В Запорожье ограничили движение общественного транспорта

В Запорожье обустраивают блокпосты на случай, если передвижение между городами будет полностью закрыто.

Власти Запорожье приняли решение ограничить движение общественного транспорта из-за пандемии коронавируса COVID-19. С 8 апреля он будет перевозить лишь пассажиров, имеющих специальные пропуска. Об этом сообщил мэр города Владимир Буряк на своей странице в Facebook в понедельник, 6 апреля.

По его словам, такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на основе решения областной комиссии, которая признала Запорожье территорией карантинной зоны.

Как пояснил городской голова, это означает, что работники всех предприятий, которым разрешено работать по постановлению Кабмина (больницы, аптеки, магазины, банки и др.), смогут и в дальнейшем передвигаться по городу при наличии специальной справки, которую руководители предприятий должны распечатать, заверить печатью и выдать своим работникам – под свою ответственность.

"Все остальные люди должны находиться дома и выходить только при крайней необходимости – в частности в магазины и аптеки, которые находятся вблизи их домов", – пояснил Буряк.

Он добавил, что город обустраивает блокпосты на случай, если решением областного штаба передвижение между городами будет полностью закрыто.

Отметим, что еще 5 апреля Владимир Буряк утверждал, что в Запорожье общественный транспорт будет работать в обычном режиме, несмотря на постановление Кабмина об ограничении его работы.

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