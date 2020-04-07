На Сумщине задержали мужчин, перевозивших труп в багажнике авто

Трое местных жителей утром поехали на рыбалку к озеру близ села Ольховая. Там между ними возникла ссора, во время которой двое избили третьего.

В Сумской области полиция задержала двух мужчин, перевозивших труп мужчины в багажнике автомобиля. Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко на своей странице в Facebook в понедельник, 6 апреля.

"Сотрудники полиции на территории Недрыгайловского района остановили ВАЗ 2107, в салоне которого находились водитель и пассажир, а в багажнике – окровавленный труп 46-летнего мужчины", – написала Науменко.

По ее словам, предварительно установлено, что трое местных жителей утром поехали на рыбалку к озеру близ села Ольховая. Там между ними возникла ссора, во время которой двое избили третьего.

"Чтобы избежать наказания, мужчины положили тело пострадавшего без признаков жизни в багажник ВАЗ 2109 и планировали вывезти в безлюдное место, чтобы закопать. По дороге машина застряла, им пришлось найти другую. Переместив труп с ВАЗ 2109 в ВАЗ 2107, мужчины отправились к определенному месту. Однако довести задуманное до конца они не успели, поскольку были задержаны правоохранительными органами", – отметила Науменко.

По ее словам, уголовное производство открыто по статье об умышленном убийстве по предварительному сговору группой лиц (п.12 ч.2 ст.115 УК Украины).

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