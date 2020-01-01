На границе Украины работают 19 пунктов пропуска

В страну можно попасть только собственным автомобильным транспортом. Пешеходные переходы закрыты.

Кабинет министров усилил ограничения на границе в связи с распространением коронавируса. Об этом 6 апреля сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Как уточнил заместитель директора департамента - начальник управления организации пограничного контроля администрации ГПС генерал-майор Юрий Лысюк, с 00.00 7 апреля остаются открытыми 19 пунктов пропуска для автомобильного сообщения.

Пешеходное сообщение полностью остановлено.

На границе с Польшей будут работать пункты пропуска Краковец во Львовской области и Ягодин в Волынской области.

На границе со Словакией - КПП Ужгород в Закарпатской области, на границе с Венгрией - Тиса в Закарпатской области, на границе с Румынией - Дьяково в Закарпатской области и Порубное в Черновицкой области.

На границе с Молдовой - Паланка-Маяки-Удобное, Староказачье, Рени в Одесской области и Могилев-Подольский в Винницкой области; На границе с РФ - Гоптовка в Харьковской области; Юнаковка, Бачевск в Сумской области; Сеньковка в Черниговской области и Меловое в Луганской области. На границе с Беларусью - Сеньковка, Новые Яриловичи, Славутич в Черниговской области, Выступовичи в Житомирской области и Доманово в Волынской области.

Напомним, 16 марта Украина закрыла границу для въезда иностранцев , 17 марта были закрыты пункты пропуска через госграницу для международного регулярного пассажирского сообщения.

С 28 марта были прекращены пассажирские перевозки через границу . При этом в страну можно было попасть пешком или на автомобиле.

По состоянию на утро 6 апреля в Украине зафиксировали 1319 случаев коронавируса, из низ 38 закончились смертью и 28 - выздоровлением.

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