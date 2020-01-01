Украина выразила протест из-за призыва в Крыму

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест России в связи с началом весеннего призыва в аннексированном Крыму. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Такие действия Российской Федерации является грубым нарушением международного гуманитарного права, которое запрещает России, как государству-оккупанту, заставлять лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Так же запрещено оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию, а также перемещать лиц, находящихся под защитой, за пределы оккупированной территории", - подчеркнули в МИД Украины.

По информации ведомства, с территории полуострова этой весной планируют направить для прохождения "военной службы" почти 3,3 тысячи человек. Ожидается, что большинство из них отправят за пределы Крыма - в воинские части Южного и других военных округов.

Украина требует от РФ отменить призыв на территории полуострова и обеспечить безусловное выполнение международных обязательств.