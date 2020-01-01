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Украина выразила протест из-за призыва в Крыму

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Военный призыв на полуострове является особенно циничным в условиях пандемии коронавируса, заявили в МИД.
Украина требует от РФ отменить призыв на военную службу в Крыму
Украина требует от РФ отменить призыв на военную службу в Крыму
mil.ru
 
Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест России в связи с началом весеннего призыва в аннексированном Крыму. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
 
"Такие действия Российской Федерации является грубым нарушением международного гуманитарного права, которое запрещает России, как государству-оккупанту, заставлять лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Так же запрещено оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию, а также перемещать лиц, находящихся под защитой, за пределы оккупированной территории", - подчеркнули в МИД Украины.
 
По информации ведомства, с территории полуострова этой весной планируют направить для прохождения "военной службы" почти 3,3 тысячи человек. Ожидается, что большинство из них отправят за пределы Крыма - в воинские части Южного и других военных округов.
 
Украина требует от РФ отменить призыв на территории полуострова и обеспечить безусловное выполнение международных обязательств. 
 
Ранее в Украине открыли уголовное производство из-за указа президента России Владимира Путина о праве на владение землей на территории аннексированного полуострова.

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Теги: Россия, Украина, Крым, призыв, призывники, аннексия Крыма, призыв в армию
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Источник: korrespondent.net

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