Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Киев ожидает немедленного объяснения от Тегерана

Комментариев: 1
Слова иранского депутата о хорошей работе военных, которые сбили самолет МАУ, показывает полное неуважение к человеческим жизням, подчеркнул Вадим Пристайко.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко
 
Украина ожидает немедленного объяснения от Ирана по поводу заявления члена парламента страны о том, что иранские военные "хорошо выполнили свои обязанности", сбив гражданский авиалайнер авиакомпании Международные авиалинии Украины в январе. Об этом 6 апреля написал в Twitter вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.
 
 "Мы ожидаем немедленного объяснения от Ирана по поводу этого прискорбного заявления. Оно показывает полное неуважение к человеческим жизням. Десятки семей из Ирана, Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана потеряли своих близких в результате нападения на беззащитный гражданский самолет", - подчеркнул вице-премьер.
 
Напомним, представитель комитета парламента Ирана по юридическим и судебным вопросам Хассан Норузи заявил в интервью, что иранские военные хорошо выполнили свои обязанности, сбив гражданский авиалайнер МАУ. По его словам, движение самолета было очень подозрительным.
 
Напомним, Boeing 737, который совершал рейс из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января сразу после взлета из аэропорта иранской столицы.
 
На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.
 
Изначально власти Ирана отрицали свою причастность к трагедии, но 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, Иран, МАУ, крушение самолета, Вадим Пристайко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
shk67    07.04.2020, 07:48
Оценка:  +23
shk67
Уроды черножопые!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь