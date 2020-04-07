Киев ожидает немедленного объяснения от Тегерана

Слова иранского депутата о хорошей работе военных, которые сбили самолет МАУ, показывает полное неуважение к человеческим жизням, подчеркнул Вадим Пристайко.

Украина ожидает немедленного объяснения от Ирана по поводу заявления члена парламента страны о том, что иранские военные "хорошо выполнили свои обязанности", сбив гражданский авиалайнер авиакомпании Международные авиалинии Украины в январе. Об этом 6 апреля написал в Twitter вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.

"Мы ожидаем немедленного объяснения от Ирана по поводу этого прискорбного заявления. Оно показывает полное неуважение к человеческим жизням. Десятки семей из Ирана, Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана потеряли своих близких в результате нападения на беззащитный гражданский самолет", - подчеркнул вице-премьер.

We expect an immediate explanation from #Iran on this deplorable statement. It shows full disrespect for human lives.Dozens of families from Iran,Ukraine,Canada,Sweden,UK&Afghanistan lost their loved ones in the attack against defensless civilian aircraft https://t.co/2jdDU5nz2v — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) April 6, 2020

Напомним, представитель комитета парламента Ирана по юридическим и судебным вопросам Хассан Норузи заявил в интервью, что иранские военные хорошо выполнили свои обязанности , сбив гражданский авиалайнер МАУ. По его словам, движение самолета было очень подозрительным.

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