Киев ожидает немедленного объяснения от Тегерана
Слова иранского депутата о хорошей работе военных, которые сбили самолет МАУ, показывает полное неуважение к человеческим жизням, подчеркнул Вадим Пристайко.
Украина ожидает немедленного объяснения от Ирана по поводу заявления члена парламента страны о том, что иранские военные "хорошо выполнили свои обязанности", сбив гражданский авиалайнер авиакомпании Международные авиалинии Украины в январе. Об этом 6 апреля написал в Twitter вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.
"Мы ожидаем немедленного объяснения от Ирана по поводу этого прискорбного заявления. Оно показывает полное неуважение к человеческим жизням. Десятки семей из Ирана, Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана потеряли своих близких в результате нападения на беззащитный гражданский самолет", - подчеркнул вице-премьер.
We expect an immediate explanation from #Iran on this deplorable statement. It shows full disrespect for human lives.Dozens of families from Iran,Ukraine,Canada,Sweden,UK&Afghanistan lost their loved ones in the attack against defensless civilian aircraft https://t.co/2jdDU5nz2v— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) April 6, 2020
Напомним, представитель комитета парламента Ирана по юридическим и судебным вопросам Хассан Норузи заявил в интервью, что иранские военные хорошо выполнили свои обязанности, сбив гражданский авиалайнер МАУ. По его словам, движение самолета было очень подозрительным.
Напомним, Boeing 737, который совершал рейс из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января сразу после взлета из аэропорта иранской столицы.
На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.
Изначально власти Ирана отрицали свою причастность к трагедии, но 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.
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