Данные о COVID-19 в Украине будут публиковать раз в день
Официальная информация о случаях коронавируса в стране будет появляться каждое утро в 9.30.
Министерство здравоохранения Украины будет сообщать статистику по случаям заражения коронавирусом в стране только один раз в день. Об этом 6 апреля сообщил Центр общественного здоровья в Facebook.
"Обращаем внимание, что обнародование данных по заболеваемости COVID-19 в Украине от Центра общественного здоровья и Министерства здравоохранения Украины будет происходить раз в сутки каждое утро в 9.30", - подчеркнули в ЦОЗ.
По данным на утро понедельника, 6 апреля, в Украине зафиксировали 1319 случаев коронавируса, из них 38 закончились смертью и 28 - выздоровлением.
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