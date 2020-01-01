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Данные о COVID-19 в Украине будут публиковать раз в день

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Официальная информация о случаях коронавируса в стране будет появляться каждое утро в 9.30.
Минздрав будет информировать о коронавирусе в Украине раз в сутки
Минздрав будет информировать о коронавирусе в Украине раз в сутки
 
Министерство здравоохранения Украины будет сообщать статистику по случаям заражения коронавирусом в стране только один раз в день. Об этом 6 апреля сообщил Центр общественного здоровья в Facebook.
 
"Обращаем внимание, что обнародование данных по заболеваемости COVID-19 в Украине от Центра общественного здоровья и Министерства здравоохранения Украины будет происходить раз в сутки каждое утро в 9.30", - подчеркнули в ЦОЗ.
 
 
По данным на утро понедельника, 6 апреля, в Украине зафиксировали 1319 случаев коронавируса, из них 38 закончились смертью и 28 - выздоровлением.

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Теги: статистика, Минздрав, заражение, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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