В Запорожье у директора рынка, игнорировавшего карантин, выявили COVID-19
Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии. Ранее на него составили админпротокол за нарушение карантинных мер.
В Запорожье у директора рынка, часть которого продолжала работу в условиях карантина, выявили коронавирус. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба полиции Запорожской области.
Отмечается, что 21 марта работники полиции обнаружили работающие киоски на одном из рынков Запорожья. Несмотря на запрет, там продолжали торговлю продуктами питания.
В связи с фактом нарушения карантина правоохранители провели разъяснительную беседу с директором рынка.
"Во время беседы гражданин отрицал факт работы рынка и препятствовал фиксированию правонарушения. В результате на него составили административный протокол по статье 44-3 (нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Работу рынка остановили", - указали в полиции.
Позже стало известно, что директор рынка находится в больнице, а 3 апреля ему подтвердили заражение коронавирусом. Состояние мужчины тяжелое.
Правоохранители, которые контактировали с инфицированным, сделали тесты на COVID-19, их результат отрицательный.
Круг лиц, с которыми контактировал зараженный, продолжают устанавливать.
Ранее сообщалось, что в Харькове вновь открылись продуктовые рынки, несмотря на ужесточение карантина.
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