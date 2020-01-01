Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Запорожье у директора рынка, игнорировавшего карантин, выявили COVID-19

Комментариев: 0
Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии. Ранее на него составили админпротокол за нарушение карантинных мер.
Рынок в Запорожье (архивное фото)
Рынок в Запорожье (архивное фото)
photogoroda.com
 
В Запорожье у директора рынка, часть которого продолжала работу в условиях карантина, выявили коронавирус. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба полиции Запорожской области.
 
Отмечается, что 21 марта работники полиции обнаружили работающие киоски на одном из рынков Запорожья. Несмотря на запрет, там продолжали торговлю продуктами питания.
 
В связи с фактом нарушения карантина правоохранители провели разъяснительную беседу с директором рынка.
 
"Во время беседы гражданин отрицал факт работы рынка и препятствовал фиксированию правонарушения. В результате на него составили административный протокол по статье 44-3 (нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Работу рынка остановили", - указали в полиции.
 
Позже стало известно, что директор рынка находится в больнице, а 3 апреля ему подтвердили заражение коронавирусом. Состояние мужчины тяжелое. 
 
Правоохранители, которые контактировали с инфицированным, сделали тесты на COVID-19, их результат отрицательный.
 
Круг лиц, с которыми контактировал зараженный, продолжают устанавливать.
 
 
Ранее сообщалось, что в Харькове вновь открылись продуктовые рынки, несмотря на ужесточение карантина.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Запорожье, полиция, рынок, директор, карантин, заражение, Коронавирус, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь