Украина готова увеличить тестирование на COVID-19 - Ляшко

Сначала планируют проводить 30 тысяч тестов на коронавирус в неделю. В дальнейшем это число может вырасти до 80 тысяч в неделю.

Украина готова проводить 30 тысяч тестов на коронавирус в неделю

Украина готова увеличить тестирование на коронавирус в два этапа: сначала до 30 тысяч тестов в неделю, позже - до 80 тысяч в неделю. Об этом 6 апреля сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы Свобода слова на канале ICTV.

"Украина готова проводить 30 тысяч тестов в неделю, в дальнейшем есть стратегия развития тестирований, которая позволит проводить 80 тысяч тестирований в неделю" - отметил Ляшко.

В настоящее время в Украине проводится около тысячи тестов в день.

"Больше нет потребности, лаборатории недогружены образцами", - указал главный санитарный врач.

Ляшко подчеркнул, что в настоящее время Украина изменила алгоритм направления на тестирование и теперь на COVID-19 будут тестироваться все пациенты с пневмонией.

Он также сообщил, что в стране планируют запустить работу мобильных бригад забора материала для тестирования и мобильных пунктов тестирования.

"У нас также будут места для мобильного тестирования, куда можно приехать на автомобиле, сдать тесты и в течение 30 минут получить результат", - рассказал главный санитарный врач.

По его словам, такие пункты будут создаваться во вторую очередь тестирования, "когда первую загрузят на 30 тысяч исследований".

Ранее Ляшко заявил, что украинские производители могут изготовлять около тысячи ПЦР-тестов в день, что позволит покрыть все потребности по тестированию в стране.

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