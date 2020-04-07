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Полиция отчиталась за сутки ужесточенного карантина

Комментариев: 2
Нарушителей карантина, в частности, ловили в парках и скверах. Им грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.
За сутки завели 192 дела
За сутки завели 192 дела
facebook.com/mvs.gov.ua
 
За первые сутки ужесточенного карантина полиция составила 192 протокола за нарушения правил, введенных Кабинетом министров, сообщает пресс-центр правоохранителей.
 
Правонарушения касались посещения парков и скверов, а также нарушений условий самоизоляции.
 
Контролируют соблюдение карантина около 22 тысячи сотрудников полиции и Нацгвардии.
 
Больше всего протоколов составлено в Днепропетровской, Львовской, Одесской областях и в Киеве. 
 
"Так, правоохранители обнаружили 14 правонарушителей, которые посещали парки и скверы. Еще 10 административных протоколов составлено за нарушение условий самоизоляции. Также есть первые админпротоколы за появление в общественных местах без масок", - сказал заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич. 
 
По его словам, нарушителям грозит штраф от 17000 до 34000 гривень.
 
Еще правоохранитель сообщил, что граждане активно сообщают в полицию о нарушителях карантина. Поступило более 1200 сообщений. С начала карантинных мероприятий - более 26 000.
 
Что касается карантина в церквях, полиция будет следить, чтобы верующие не нарушали правила о нахождения в одном месте до 10 человек и придерживались при этом безопасной дистанции.
 
Всего с начала введения карантинных мер на территории Украины полицейские составили 3922 административных протокола. Кроме того, расследуется 46 уголовных производств.
 
Еще сообщалось, что нарушители карантина принесли в бюджет четверть миллиона в качестве штрафов.
 
Также Корреспондент писал, как не попасть под штраф в Украине из-за карантина.

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Теги: штраф, полиция, карантин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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SINOBI-LIFE    07.04.2020, 09:26
Оценка:  +17
SINOBI-LIFE
Полиция как и кабмин сами нарушают закон и в частности Конституцию Украины!!!
COZEL    07.04.2020, 08:47
Оценка:  -23
COZEL
https://www.youtube.com/watch?v=P YVSvu2F1ho
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