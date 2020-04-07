Полиция отчиталась за сутки ужесточенного карантина

Нарушителей карантина, в частности, ловили в парках и скверах. Им грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

За первые сутки ужесточенного карантина полиция составила 192 протокола за нарушения правил, введенных Кабинетом министров, сообщает пресс-центр правоохранителей.

Правонарушения касались посещения парков и скверов, а также нарушений условий самоизоляции.

Контролируют соблюдение карантина около 22 тысячи сотрудников полиции и Нацгвардии.

Больше всего протоколов составлено в Днепропетровской, Львовской, Одесской областях и в Киеве.

"Так, правоохранители обнаружили 14 правонарушителей, которые посещали парки и скверы. Еще 10 административных протоколов составлено за нарушение условий самоизоляции. Также есть первые админпротоколы за появление в общественных местах без масок", - сказал заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.

По его словам, нарушителям грозит штраф от 17000 до 34000 гривень.

Еще правоохранитель сообщил, что граждане активно сообщают в полицию о нарушителях карантина. Поступило более 1200 сообщений. С начала карантинных мероприятий - более 26 000.

Что касается карантина в церквях, полиция будет следить, чтобы верующие не нарушали правила о нахождения в одном месте до 10 человек и придерживались при этом безопасной дистанции.

Всего с начала введения карантинных мер на территории Украины полицейские составили 3922 административных протокола. Кроме того, расследуется 46 уголовных производств.

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