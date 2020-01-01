Итоги 6 апреля: Закрытие границ и иранский скандал

Украина ограничила проезд и закрыла пешеходное сообщение на границе; в Иране депутат похвалил военных, которые сбили самолет МАУ: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Вступили в силу новые ограничения на границе dpsu.gov.ua

В Украине зафиксировали 38 смертей от COVID-19

По данным на утро 6 апреля, в Украине зафиксировали 1319 случаев коронавируса, из них 38 закончились смертью и 28 − выздоровлением.

Минздрав изменил подход к публикации данных о COVID-19 в Украине: теперь статистику заражения будут представлять каждое утро в 9.30 раз в сутки.

По информации университета Джонса Хопкинса, на вечер понедельника в мире COVID-19 заразились более 1,3 миллиона человек и почти 74 тысячи скончались.

Иранский депутат назвал крушение МАУ “хорошим результатом для армии“

Представитель комитета парламента Ирана по юридическим и судебным вопросам Хассан Норузи заявил в интервью, что иранские военные хорошо выполнили свои обязанности, сбив гражданский авиалайнер МАУ. По его словам, движение самолета было очень подозрительным.

Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Киев ожидает официальное разъяснение позиции Ирана по поводу скандального высказывания депутата страны. Он также заверил, что Тегерану не удастся избежать ответственности за трагедию с украинским авиалайнером.

Украина закрыла пешеходное сообщение на границе

Кабинет министров усилил ограничения на границе в связи с распространением коронавируса. В ГСЧС уточнили, что с 7 апреля остаются открытыми 19 пунктов пропуска для автомобильного транспорта.

Все пешеходные переходы закрыты.

Названа причина пожара в Чернобыльской зоне

В ГСЧС заявили, что причиной пожара в Чернобыльской зоне является деятельность человека.

Позже полиция задержала поджигателя. Им оказался 27-летний житель села Раговка, который забавы ради в трех местах поджег мусор и траву. По данному факту открыто уголовное производство.

В Минздраве рассказали, кого будут бесплатно лечить от COVID-19

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что государство оплатит лечение только тех пациентов с коронавирусом, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии.

Также министр подчеркнул, что цифра в 10-12 тысяч инфицированных COVID-19 − допустимый максимум для украинской медицины. Если больных будет больше − это станет непосильной нагрузкой на систему здравоохранения.

Бориса Джонсона перевели в реанимацию из-за коронавируса

Британские СМИ сообщили, что состояние главы правительства страны Бориса Джонсона, который заражен коронавирусом, ухудшилось и его перевели в отделение интенсивной терапии.

Президент Украины Владимир Зеленский, а также многие мировые лидеры выразили поддержку Джонсону и пожелали ему скорейшего выздоровления.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.