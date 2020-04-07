Ожидается 5% тяжелых случаев COVID - врач

Нуждаются в госпитализации до 15% пациентов, заболевших коронавирусом. Тяжелое и критическое течение болезни ожидается в 5% случаев.

В Украине по прогнозам ожидается 5% тяжелого протекания заболевания COVID от общей статистики, о чем заявила врач-инфекционист Оксана Голуб, сообщает 24 канал.

"По прогнозным оценкам в Украине потребует госпитализации до 15% пациентов, заболевших коронавирусом. Тяжелое и критическое течение ожидается в 5% случаев. Впрочем, чтобы понять, сколько точно переболело людей, нужно закупить тесты ИХЛА (иммунохемолюминисцентный анализ) для проведения ретроспективных исследований. Именно эти тесты определяют точное количество людей, у которых было легкое течение и не были обследованы во время основной эпидемии коронавируса", – подчеркнула врач.

По ее словам, об особенностях распространения COVID в нашей стране пока официальные источники не сообщают. Официальные заявления могут делать только определенные соответствующими указами уполномоченные лица.

Врач-инфекционист отметила: в группе риска находятся пациенты с различными тяжелыми заболеваниями. В частности, с иммунодефицитными состояниями. К примеру, ВИЧ и туберкулез. Они при подозрении или диагностировании коронавируса не могут лечиться амбулаторно и требуют госпитализации.

Голуб отметила: сейчас все пациенты, больные ВИЧ и туберкулезом, продолжают непрерывное специфическое лечение в стандартном режиме. У них ограничены контакты с потенциально опасной средой. Все необходимые для них лекарства доставляются курьерскими службами. Консультации проходят в режиме онлайн или по телефону.

"По поиску точных связей между коронавирусом и сопутствующими болезнями и осложнениями или симптомами, то должно быть полноценное клиническое исследование, которое проводятся по согласию пациентов. Но это требует значительного финансирования", – подытожила врач.

Также сообщалось, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что пик заболевания коронавирусом в Украине может прийтись на 14 апреля.

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