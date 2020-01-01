Новости Донбасса 7 апреля: Потерь нет

Сепаратисты 8 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

В течение прошедших суток, 6 апреля, сепаратисты восемь раз нарушили режим “тишины“. Потерь со стороны украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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Как сообщается, боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, которые запрещены Минскими договоренностям и должны быть отведены с линии разграничения. Оккупанты также открывали огонь по опорным пунктам из БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Обстрелы велись вблизи Павлополя и поселка Каменка. С направления населенного пункта Набережное боевики выпустили восемь мин. Еще пять мин оккупационные войска выпустили с направления населенного пункта Старомихайловка по окрестностям Красногоровки.

Огонь боевики открывали также в сторону Старогнатовки и Авдеевки. С направления населенного пункта Калиновое оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Новозвановки и Новоалександровки, выпустив пять мин.

Потерь за минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов среди украинских защитников не было. По данным разведки Объединенных сил, 6 апреля наши подразделения ранили одного боевика, - сообщили в штабе.

С начала этих суток сепаратисты огневой активности не проявляли.

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