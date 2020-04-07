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Ермак просил Венедиктову "не затягивая" разобраться с делом Лероса

Комментариев: 5
Глава ГПУ рассказала детали беседы с главой ОП.
Ирина Венедиктова
Ирина Венедиктова
УП

Глава Офиса президента Андрей Ермак лично просил главу Генеральной прокуратуры Ирину Венедиктову “объективно и не затягивая” разобраться с делом о компрометирующих его аудиозаписей, которые обнародовал нардеп Гео Лерос.

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Об этом Венедиктова рассказала в интервью Украинской правде.

Генпрокурор заявила, что для Ермака важно “продемонстрировать чистоту процесса, который происходит”.

Он наиболее заинтересованное лицо, потому что, как бы там не переживал господин Гео, самый большой вред получит Ермак, - отметила Венедиктова.

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По мнению генпрокурора, Ермак в этом деле “проходит тонко”, чтобы не было каких-то инсинуаций.

Также Венедиктова не стала скрывать, что у нее состоялся личный разговорор с Ермаком, в котором он просил разобраться “объективно и не затягивая” с делом о пленках Лероса.

Напомним, Зеленский на встрече с нардепами "Слуги народа" назвал Лероса "аферистом". Президент также заявил, что Андрей Ермак - его "друг".

 

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Теги: Лерос, Ермак, ГПУ, Венедиктова
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Комментариев (5)
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kdfkdfkididi    07.04.2020, 09:57
Оценка:  -18
kdfkdfkididi
погрязли по уши в коррупционном болоте,и что то ещё "просят".
kdfkdfkididi    07.04.2020, 10:21
Оценка:  -20
kdfkdfkididi
ебнутая бигмировская шлюха беснуется,превратили сайт в помойку
Роман    07.04.2020, 09:54
Оценка:  +3
Роман
Разговор, в котором он что-то просит - это уже давление на органы и ни о какой чистоте речи уже быть не может.
А она ещё и говорит об этом, как о нормальном
Глава офиса президента давит на генпрокурора - в развитой стране одну б уволили, второй бы подал сам в отставку немедленно
SINOBI-LIFE    07.04.2020, 09:50
Оценка:  +11
SINOBI-LIFE
А почему не просит посадить братика и самому присесть лет на десять так??? ЗЁ,где отрубанные руки и твоя отставка за твоего "Свинарчука"???
Путин-Xyйло    07.04.2020, 09:46
Оценка:  +12
Путин-Xyйло
Венедиктову назначили сажать неугодных! И прикрывать жопы "своим".
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