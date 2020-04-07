Ермак просил Венедиктову "не затягивая" разобраться с делом Лероса

Глава ГПУ рассказала детали беседы с главой ОП.

Глава Офиса президента Андрей Ермак лично просил главу Генеральной прокуратуры Ирину Венедиктову “объективно и не затягивая” разобраться с делом о компрометирующих его аудиозаписей, которые обнародовал нардеп Гео Лерос.

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Об этом Венедиктова рассказала в интервью Украинской правде.

Генпрокурор заявила, что для Ермака важно “продемонстрировать чистоту процесса, который происходит”.

Он наиболее заинтересованное лицо, потому что, как бы там не переживал господин Гео, самый большой вред получит Ермак, - отметила Венедиктова.

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По мнению генпрокурора, Ермак в этом деле “проходит тонко”, чтобы не было каких-то инсинуаций.

Также Венедиктова не стала скрывать, что у нее состоялся личный разговорор с Ермаком, в котором он просил разобраться “объективно и не затягивая” с делом о пленках Лероса.

Напомним, Зеленский на встрече с нардепами "Слуги народа" назвал Лероса "аферистом". Президент также заявил, что Андрей Ермак - его "друг".

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