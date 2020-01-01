В Украине 1462 случая коронавируса: обновленные данные Минздрава
По состоянию на 9:00 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В частности, коронавирус обнаружен:
- Винницкая область - 77 случаев;
- Волынская область - 34 случая;
- Днепропетровская область - 15 случаев;
- Донецкая область - 10 случаев;
- Житомирская область - 11 случаев;
- Закарпатская область - 38 случаев;
- Запорожская область - 41 случай;
- Ивано-Франковская область - 160 случаев;
- Кировоградская область - 53 случая;
- м. Киев - 253 случая;
- Киевская область - 97 случаев;
- Львовская область - 29 случаев;
- Луганская область - 3 случая;
- Одесская область - 30 случаев;
- Полтавская область - 12 случаев;
- Ровенская область - 40 случаев;
- Сумская область - 51 случай;
- Тернопольская область - 168 случаев;
- Харьковская область - 1 случай;
- Херсонская область - 13 случаев;
- Хмельницкая область - 10 случаев;
- Черновицкая область - 247 случаев;
- Черкасская область - 62 случая;
- Черниговская область - 7 случаев.
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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 апреля 2020 в Центр поступило 521 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 6385 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, данные о COVID-19 в Украине будут публиковать раз в день. Официальная информация о случаях коронавируса в стране будет появляться каждое утро в 9.30.
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