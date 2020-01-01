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В Украине 1462 случая коронавируса: обновленные данные Минздрава

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За минувшие сутки заразились 143 человека.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

По состоянию на 9:00 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, коронавирус обнаружен:

  • Винницкая область - 77 случаев;
  • Волынская область - 34 случая;
  • Днепропетровская область - 15 случаев;
  • Донецкая область - 10 случаев;
  • Житомирская область - 11 случаев;
  • Закарпатская область - 38 случаев;
  • Запорожская область - 41 случай;
  • Ивано-Франковская область - 160 случаев;
  • Кировоградская область - 53 случая;
  • м. Киев - 253 случая;
  • Киевская область - 97 случаев;
  • Львовская область - 29 случаев;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Одесская область - 30 случаев;
  • Полтавская область - 12 случаев;
  • Ровенская область - 40 случаев;
  • Сумская область - 51 случай;
  • Тернопольская область - 168 случаев;
  • Харьковская область - 1 случай;
  • Херсонская область - 13 случаев;
  • Хмельницкая область - 10 случаев;
  • Черновицкая область - 247 случаев;
  • Черкасская область - 62 случая;
  • Черниговская область - 7 случаев.

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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 апреля 2020 в Центр поступило 521 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 6385 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, данные о COVID-19 в Украине будут публиковать раз в день. Официальная информация о случаях коронавируса в стране будет появляться каждое утро в 9.30.

 

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Теги: Украина, коронавирус, вирус, статистика, МОЗ
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