Пожар в Чернобыльской зоне: Огонь не утихает уже четвертые сутки

В зоне ЧАЭС продолжается ликвидация лесных пожаров.

В зоне Чернобыльской атомной электростанции уже четвертые сутки продолжается тушение масштабного лесного пожара. Спасатели пытаются ликвидировать огонь на площади около 11 гектаров в Котовском лесничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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“По состоянию на 07:00 на территории Котовского лесничества зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения наблюдается пожар травяного настила и лесной подстилки между пгт Полесское и с. Владимировка (10, 16 квартал) на площади около 6,5 га и вблизи с. Рудня Осошня (58, 77, 79 квартал) на площади около 4 га. Ситуация полностью контролируется. Работы продолжаются“, - сообщают спасатели.

К ликвидации пожара привлечены 120 человек и 29 единиц техники. От ГСЧС задействовано 54 спасателя и 10 единиц техники. Для тушения был задействован вертолет ГСЧС, который уже сбросил 38 тонн воды на очаги возгорания. Радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция нашла виновника пожара в зоне ЧАЭС. Молодой человек заявил, что поджег мусор и траву ради забавы.

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