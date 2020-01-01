Огромные очереди на границе: Люди теряют сознание

В сети появилось видео о том, как заробитчане возвращаются в Украину.

Тысячи украинских граждан пытаются вернуться домой через КПП “Тиса“ в Чопе. Люди часами стоят в огромной очереди, чтобы пересечь границу Украины с Венгрией. Видео опубликовало издание Mukachevo.net.

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Как видно на кадрах, человек, стоявший в очереди, потерял сознание. По словам свидетелей происшествия, они простояли в очереди около 10 часов, а потом одному из них стало плохо.

Очереди на границе mukachevo.net

Напомним, ранее сообщалось, что на границе Украины работают 19 пунктов пропуска. В страну можно попасть только собственным автомобильным транспортом. Пешеходные переходы закрыты.

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