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Огромные очереди на границе: Люди теряют сознание

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В сети появилось видео о том, как заробитчане возвращаются в Украину.
Очереди на границе
Очереди на границе
mukachevo.net

Тысячи украинских граждан пытаются вернуться домой через КПП “Тиса“ в Чопе. Люди часами стоят в огромной очереди, чтобы пересечь границу Украины с Венгрией. Видео опубликовало издание Mukachevo.net

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Как видно на кадрах, человек, стоявший в очереди, потерял сознание. По словам свидетелей происшествия, они простояли в очереди около 10 часов, а потом одному из них стало плохо.

Очереди на границе
Очереди на границе
mukachevo.net

Напомним, ранее сообщалось, что на границе Украины работают 19 пунктов пропуска. В страну можно попасть только собственным автомобильным транспортом. Пешеходные переходы закрыты. 

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Теги: Украина, Граница, Заробитчане, Карантин
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