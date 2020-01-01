Коронавирусом уже болеют 172 медработника – Минздрав

Медики заражаются активнее других групп общества, в том числе из-за пренебрежения к мерам предосторожности.

В Украине уже 172 медицинских работника заразились коронавирусной болезнью. Об этом заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире “Сніданок з 1+1“.

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“Сейчас у 172 медиков установлен диагноз коронавирусная инфекция, который подтвержден лабораторно. Это большая цифра, но вопрос в том, что медики во всех странах – это первые люди, которые встречаются с больными, в частности, и с коронавирусной болезнью, поэтому наша просьба к медикам встречать всех, как потенциально инфицированных коронавирусной болезнью“, - заявил Ляшко.

По его словам, когда семейные врачи и бригады скорой помощи и врачи инфекционных отделений встречают больных с симптомами ОРВИ, они не думают о коронавирусной болезни.

Напомним, за сутки COVID-19 выявили у 32 медиков. Значительная часть новых заражений в Украине приходится на медработников.

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