Коронавирусом уже болеют 172 медработника – Минздрав
В Украине уже 172 медицинских работника заразились коронавирусной болезнью. Об этом заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире “Сніданок з 1+1“.
Читай также: На Тернопольщине COVID-19 заразилось рекордное количество медиков
“Сейчас у 172 медиков установлен диагноз коронавирусная инфекция, который подтвержден лабораторно. Это большая цифра, но вопрос в том, что медики во всех странах – это первые люди, которые встречаются с больными, в частности, и с коронавирусной болезнью, поэтому наша просьба к медикам встречать всех, как потенциально инфицированных коронавирусной болезнью“, - заявил Ляшко.
По его словам, когда семейные врачи и бригады скорой помощи и врачи инфекционных отделений встречают больных с симптомами ОРВИ, они не думают о коронавирусной болезни.
Напомним, за сутки COVID-19 выявили у 32 медиков. Значительная часть новых заражений в Украине приходится на медработников.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.