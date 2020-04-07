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Украина предоставит Италии гуманитарную помощь

Комментариев: 2
Во исполнение указа президента Кабмин распорядился отправить итальянцам гуманитарный груз.
Украина поможет Италии в борьбе с эпидемией
Украина поможет Италии в борьбе с эпидемией
Командование медицинских сил ВСУ / Facebook

Кабинет министров Украины принял решение о предоставлении гуманитарной помощи Итальянской Республике. Соответствующее распоряжение от 6 апреля 2020 № 381-р опубликовано на правительственном портале.

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“Во исполнение указа президента ... Министерству внутренних дел, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям обеспечить отправку, доставку и передачу груза гуманитарной помощи. Министерству внутренних дел, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям согласовать с соответствующими органами Итальянской Республики вопрос доставки и передачи груза гуманитарной помощи“, - говорится в документе.

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В то же время, Государственной таможенной службе поручено обеспечить оперативное таможенное оформление, а Администрации Государственной пограничной службы - первоочередное осуществление контроля во время пересечения указанным грузом государственной границы.

Какая именно помощь будет предоставлена Италии, в распоряжении Кабмина не указано. Не уточняется этот вопрос и в указе президента, на который ссылается Кабмин.

Напомним, на прошлой неделе Украина уже направила в Италию бригаду врачей для борьбы с коронавирусной эпидемией. Также ранее заявлялось о планах отправить итальянцам партию медицинского спирта.

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Теги: Италия, Кабмин, президент, гуманитарная помощь, коронавирус
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Комментариев (2)
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ВолодяГрОЙсман    07.04.2020, 17:00
Оценка:  -19
ВолодяГрОЙсман
Это действительно очень трогательно когда умирающий нищий пытается помочь выздоравливающему богачу...Зе,на что ты надеешься?На ответную помощь?Ты наивный,или дурак?Или наивный дурак?
Агент_Смитт    07.04.2020, 16:57
Оценка:  -5
Агент_Смитт
маски, спирт, глицерин, перекись.
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