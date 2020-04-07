Зеленский: Давайте не будем обиженными детьми

Глава государства призвал украинцев с пониманием отнестись к ужесточению мер карантина и не превращаться в обиженных детей, которым запретили при простуде есть мороженое.

Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам, в котором рассказал о текущей ситуации с пандемией коронавируса. Соответствующее видео появилось на Telegram-канале главы государства.

Зеленский отметил, что статистика показывает, что действия украинских властей были правильными. "Они не были преждевременными и слишком строгими", - сказал Зеленский.

Также он рассказал, что в течение этой недели ожидается прибытие не менее семи самолетов из Китая и Южной Кореи, которые доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы.

По словам Зеленского, в ближайшее время планируется доставить в Украину 50 миллионов масок.

"Параллельно мы максимально наращиваем отечественное производство - начинаем изготавливать собственные тест-системы ПЦР, а еще Украина ежедневно выпускает 900 000 масок", - сказал Зеленский.

Также он прокомментировал ограничения, которые со вчерашнего дня ввело правительство. Президент отметил, что государство применяет настолько жесткие меры, насколько этого требует ситуация и призвал украинцев не превращаться в обиженных детей, которым во время простуды запретили есть мороженое.

Отдельно Зеленский коснулся вопроса празднования Пасхи.

"Уже в это воскресенье Пасху отмечать христиане западного обряда. Мы оказались в ситуации, когда должны менять свои традиции ради здоровья и жизни. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы обеспечить трансляцию богослужений на телевизионных каналах. А вас я прошу вспомнить Божью заповедь о любви к ближнему. Во времена коронавируса лучший проявление такой любви - это не создавать опасность для здоровья и жизни ближнего", - сказал Зеленский, призвав украинцев соблюдать меры карантина.

Напомним, накануне Зеленский заявил, что карантин дает результаты, поскольку За минувшие сутки количество новых выявленных случаев заболевания коронавирусом снизилось.

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