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Зеленский: Давайте не будем обиженными детьми

Комментариев: 9
Глава государства призвал украинцев с пониманием отнестись к ужесточению мер карантина и не превращаться в обиженных детей, которым запретили при простуде есть мороженое.
Зеленский обратился к украинцам
Зеленский обратился к украинцам
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Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам, в котором рассказал о текущей ситуации с пандемией коронавируса. Соответствующее видео появилось на Telegram-канале главы государства.

Зеленский отметил, что статистика показывает, что действия украинских властей были правильными. "Они не были преждевременными и слишком строгими", - сказал Зеленский.

Также он рассказал, что в течение этой недели ожидается прибытие не менее семи самолетов из Китая и Южной Кореи, которые доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы.

По словам Зеленского, в ближайшее время планируется доставить в Украину 50 миллионов масок.

"Параллельно мы максимально наращиваем отечественное производство - начинаем изготавливать собственные тест-системы ПЦР, а еще Украина ежедневно выпускает 900 000 масок", - сказал Зеленский.

Также он прокомментировал ограничения, которые со вчерашнего дня ввело правительство. Президент отметил, что государство применяет настолько жесткие меры, насколько этого требует ситуация и призвал украинцев не превращаться в обиженных детей, которым во время простуды запретили есть мороженое.

Отдельно Зеленский коснулся вопроса празднования Пасхи.

"Уже в это воскресенье Пасху отмечать христиане западного обряда. Мы оказались в ситуации, когда должны менять свои традиции ради здоровья и жизни. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы обеспечить трансляцию богослужений на телевизионных каналах. А вас я прошу вспомнить Божью заповедь о любви к ближнему. Во времена коронавируса лучший проявление такой любви - это не создавать опасность для здоровья и жизни ближнего", - сказал Зеленский, призвав украинцев соблюдать меры карантина.

 

 

 

Напомним, накануне Зеленский заявил, что карантин дает результаты, поскольку За минувшие сутки количество новых выявленных случаев заболевания коронавирусом снизилось. 

 

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Теги: карантин, маски, Владимир Зеленский, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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ВосставшийИзБана    07.04.2020, 21:31
Оценка:  +18
ВосставшийИзБана
Кто про что, а это отмороженное про мороженное.
Путин-Xyйло    07.04.2020, 22:10
Оценка:  +14
Путин-Xyйло
Вообще-то он по шаурме, он же шаурмЭн
ВосставшийИзБана    07.04.2020, 22:17
Оценка:  +11
ВосставшийИзБана
Одно другому не мешает.
СливнойБачок    07.04.2020, 19:51
Оценка:  +1
СливнойБачок
Как ни странно, на данный момент, обижается и сопли жует только Владимир Коломойский
Путин-Xyйло    07.04.2020, 22:08
Оценка:  +13
Путин-Xyйло
Не Коломойский, а КоломойскОГО.
СливнойБачок    07.04.2020, 19:49
Оценка:  +3
СливнойБачок
Да этот выродок издеваться над народом.
ЗеЛох, а ты попробуй сидеть без работы дома, во время карантина когда продукты в 2-3раза дороже , и не обижаться.
Alex2lana    07.04.2020, 19:52
Оценка:  +7
Alex2lana
выродок это ты и обида звучит в твоём поносе
Брюква_и_Клюква    07.04.2020, 20:12
Оценка:  +19
Брюква_и_Клюква
Ты мне скажи, существо, ты Алекс или Лана?
СливнойБачок    07.04.2020, 20:13
Оценка:  +2
СливнойБачок
Ты уменьши дозу Боярышника, Кацапский раб.
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