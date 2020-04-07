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В Кабмине не планируют смягчать карантин - СМИ

Комментариев: 3
Ужесточение карантинных мер на данный момент более вероятно, чем их смягчение, заявили журналистам в правительстве.
В Кабмине не планируют смягчать карантин
В Кабмине не планируют смягчать карантин

Правительство пока не рассматривает ослабление мер карантина. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на одного из членов правительства.

"Ситуация такова, что вероятнее ужесточение, нежели смягчение", - отметил собеседник.

Однако, по его словам, если ситуация стабилизируется, то Кабинет министров рассмотрит возможность облегчить ограничительные меры.

Как сообщалось, сегодня в СМИ появился якобы план поэтапного смягчения карантина, которое может начаться уже в апреле. Якобы с середины месяца откроются небольшие магазины, а также все строительные и садовые комплексы независимо от площади; с мая - остальные магазины, торговые центры, парикмахерские. При этом аэропорты и границы останутся закрытыми как минимум до лета.

Ранее сегодня в Минздраве сообщили, что Украина начнет работать через две недели при условии соблюдения строгого карантина.

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Теги: Кабмин Украины, карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Путин-Xyйло    07.04.2020, 22:17
Оценка:  +9
Путин-Xyйло
Люди еще едЯт, значит есть деньги! Будут дальше карантинить.
Нинізосереджений    07.04.2020, 22:16
Оценка:  -24
Нинізосереджений
Вводите ЧП пока не поздно!Стройте тюрьмы для нарушителей,если не хотите строить больницы!
WTF2wtf    07.04.2020, 23:03
Оценка:  0
WTF2wtf
Говномет-многостаночник из раши,
скачи нахyй ...
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