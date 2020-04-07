В Кабмине не планируют смягчать карантин - СМИ

Ужесточение карантинных мер на данный момент более вероятно, чем их смягчение, заявили журналистам в правительстве.

Правительство пока не рассматривает ослабление мер карантина. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на одного из членов правительства.

"Ситуация такова, что вероятнее ужесточение, нежели смягчение", - отметил собеседник.

Однако, по его словам, если ситуация стабилизируется, то Кабинет министров рассмотрит возможность облегчить ограничительные меры.

Как сообщалось, сегодня в СМИ появился якобы план поэтапного смягчения карантина, которое может начаться уже в апреле. Якобы с середины месяца откроются небольшие магазины, а также все строительные и садовые комплексы независимо от площади; с мая - остальные магазины, торговые центры, парикмахерские. При этом аэропорты и границы останутся закрытыми как минимум до лета.

Ранее сегодня в Минздраве сообщили, что Украина начнет работать через две недели при условии соблюдения строгого карантина.

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