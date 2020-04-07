Правоохранители установили место засады вероятного снайпера и нашли оружие – охотничий карабин Сайга.

Оружие, из которого было совершено покушение Нацполиция Украины

Следствие рассматривает пять версий нападения в центре Николаева на местного бизнесмена Михаила Титова. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции во вторник, 7 апреля.

Отмечается, что покушение могло быть совершено на почве мести, связано с перераспределением криминальных сфер влияния в регионе, конкуренцией в бизнесе, из-за невозвращенных долгов или на почве неприязненных отношений или же совершено по заказу.

Сейчас полиция проверяет все эти версии, проводя комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Ветутся поиски злоумышленников – как возможного заказчика, так и исполнителей.

Еще вчера полицейские установили место засады вероятного снайпера – на техническом этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Севастопольской, 47 был найден охотничий карабин Сайга калибра 7,62, с заряженным магазином, и гильза.

Сейчас оружие передано на проведение экспертизы. Известно, что карабин был похищен в 2018 году у частного лица.

При этом потерпевший находится в реанимации под охраной правоохранителей.

Cмотрите фотогалерею: Полиция назвала версии покушения на бизнесмена в Николаеве

Напомним, 6 апреля в центре Николаева во дворе офисного центра Техноконтракт произошло покушение на бизнесмена Михаила Титова. Работники рядом расположенной автомойки услышали несколько выстрелов. Выскочив на улицу, они увидели лежащего в луже крови на асфальте человека.

Позже появилось видео с места покушения на бизнесмена в Николаеве.

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