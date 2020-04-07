Полиция назвала версии покушения на бизнесмена в Николаеве
Следствие рассматривает пять версий нападения в центре Николаева на местного бизнесмена Михаила Титова. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции во вторник, 7 апреля.
Отмечается, что покушение могло быть совершено на почве мести, связано с перераспределением криминальных сфер влияния в регионе, конкуренцией в бизнесе, из-за невозвращенных долгов или на почве неприязненных отношений или же совершено по заказу.
Сейчас полиция проверяет все эти версии, проводя комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Ветутся поиски злоумышленников – как возможного заказчика, так и исполнителей.
Еще вчера полицейские установили место засады вероятного снайпера – на техническом этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Севастопольской, 47 был найден охотничий карабин Сайга калибра 7,62, с заряженным магазином, и гильза.
Сейчас оружие передано на проведение экспертизы. Известно, что карабин был похищен в 2018 году у частного лица.
При этом потерпевший находится в реанимации под охраной правоохранителей.
Cмотрите фотогалерею: Полиция назвала версии покушения на бизнесмена в Николаеве
Напомним, 6 апреля в центре Николаева во дворе офисного центра Техноконтракт произошло покушение на бизнесмена Михаила Титова. Работники рядом расположенной автомойки услышали несколько выстрелов. Выскочив на улицу, они увидели лежащего в луже крови на асфальте человека.
Позже появилось видео с места покушения на бизнесмена в Николаеве.
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