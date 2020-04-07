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В Днепропетровской области выявили вспышку коронавируса

Комментариев: 5
Власти связывают вспышку с конференцией баптистов, в которой принимали участие несколько сотен человек из разных стран мира.

В городе Першотравенск Днепропетровской области подтвержено 15 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Святослав Олейник в ходе брифинга во вторник, 7 апреля.

"Решением областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установлены дополнительные карантинные посты вокруг Первомайска для контроля за здоровьем граждан. 15 новых случаев сегодня, вчера 5 – в Первомайске произошла вспышка заболевания коронавирусом", – сказал он.

Власти связывают сложившуюся ситуацию с международной конференцией баптистов, в которой принимали участие несколько сотен человек из разных стран мира. Эти люди проживали в частных домах.

Напомним, по состоянию на утро 7 апреля в Украине было зафиксировано 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. Всего за сутки было зафиксировано 143 новых случая.

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Теги: эпидемия, пандемия, Днепропетровская область, заражение, Коронавирус, баптист, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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dj_qwe    07.04.2020, 22:29
Оценка:  +8
dj_qwe
да что там собрания. в 25 км от Киева работают ежедневно базары, стройки, лесопилки, фермы, фермерские компании... там о коронавирусе даже не слышали. Это тысячи людей, которые ежедневно общаются.
Люди с городов едут в село за продуктами - массово. Трасса Броварская окружная и Бориспольская....
dj_qwe    07.04.2020, 22:30
Оценка:  +8
dj_qwe
за час проезжает несколько тысяч автомобилей
Какой карантин?! Людей посадили дома, без зарплат - умирать, от болезни, или от голода.
Нинізосереджений    07.04.2020, 22:23
Оценка:  -23
Нинізосереджений
Границы не закрыты на въезд.Заражённая пидopocня продолжает прибывать ежедневно тысячами.Больницы не готовы к эпидемии.Тесты по-прежнему в остром недостатке.Зе и Ко,скажите честно,чего вы ждёте?
WTF2wtf    07.04.2020, 22:33
Оценка:  +6
WTF2wtf
Шизоид-многостаночник из раши,
тебе только нахyй скакать ...
ПродувКротов    07.04.2020, 21:53
Оценка:  +14
ПродувКротов
Ну вот, репетиция событий на Пасху прошла. Праздники должны быть толко в телевизионном режиме.
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