В Днепропетровской области выявили вспышку коронавируса

Власти связывают вспышку с конференцией баптистов, в которой принимали участие несколько сотен человек из разных стран мира.

В городе Першотравенск Днепропетровской области подтвержено 15 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Святослав Олейник в ходе брифинга во вторник, 7 апреля.

"Решением областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установлены дополнительные карантинные посты вокруг Первомайска для контроля за здоровьем граждан. 15 новых случаев сегодня, вчера 5 – в Первомайске произошла вспышка заболевания коронавирусом", – сказал он.

Власти связывают сложившуюся ситуацию с международной конференцией баптистов, в которой принимали участие несколько сотен человек из разных стран мира. Эти люди проживали в частных домах.

Напомним, по состоянию на утро 7 апреля в Украине было зафиксировано 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. Всего за сутки было зафиксировано 143 новых случая.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet