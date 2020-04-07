Приложение для самоизоляции. Украинская разработка

Министерство цифровой трансформации сообщил о запуске мобильного приложения Дій Вдома для мониторинга режима обязательной самоизоляции.

Контроль за перемещениями гражданами через смартфоны и специальные приложения – стал неотъемлемой частью карантина из-за коронавируса во многих странах. Китай, Южная Корея, США, страны Европы – все в той или иной степени пытаются следить за гражданами в режиме онлайн.

Украина представила свою такую же разработку – приложение Дій Вдома для "мониторинга режима обязательной самоизоляции, на которой должны находиться граждане, прибывшие из-за рубежа, с подтверждением или подозрением на заражение Covid-19.

Как это работает?

Приложение в течение 14 дней будет посылать зарегистрированным пользователям до 10 push-сообщений в день. В ответ на них необходимо будет сделать свое фото, при осуществлении которого будет включаться считывание геолокации устройства, на котором установлено приложение.

Приложение ДійВдома устанавливается на мобильный телефон пользователя только в том случае, если работники государственных учреждений Министерства здравоохранения эпидемиологического профиля установили, что человек нуждается самоизоляции.

Такого человека регистрируют в соответствующей информационной системе. На мобильный телефон ему присылают sms-сообщение со ссылкой для установки программы.

После установки программы пользователь должен авторизоваться с помощью номера телефона, по которому его внесли в соответствующий реестр лиц, нуждающихся в карантине. Подтверждение номера телефона происходит с помощью sms-сообщение с паролем для входа.

Следующим шагом пользователь заполняет информацию о месте самоизоляции. После того как человек подтвердил свое прибытие в место изоляции, он делает и направляет после оповещения свое фото через соответствующую функцию в приложении. Сообщение о необходимости сделать фотоподтверждение приходит человеку в случайном промежутке времени. Фото, которые человек направляет во время карантина, проверяют на соответствие с помощью искусственного интеллекта.

Google уже опубликовал приложение. Apple еще на модерации.

Будут штрафы?

В случае игнорирования режима самоизоляции, Нацполиция вправе наложить штраф.

Согласно постановлению Кабинета министров от 11 марта 2020 года №211, если человек нарушает условия обязательной самоизоляции, его могут привлечь к административной ответственности, предусматривающей штраф от 17 тысяч гривен или уголовную ответственность.

А что делать, если у человека, который должен самоизолироваться нет смартфона для установки такого приложения?

Что с общим карантином?

Ранее СМИ распространили информацию о том, что смягчения карантина в Украине может начаться уже в апреле.

Издание LB.ua со ссылкой на источник сообщило, что с 14 апреля откроются маленькие магазины площадью до 400 кв. м, а также все строительные и садовые комплексы независимо от площади.

С 1 мая откроются остальные магазины, торговые центры, парикмахерские. С середины мая возобновится учебный процесс в школах. Кроме того, разрешат посещение ресторанов и косметических салонов.

При этом отмечается, что открывать границы пока не планируют. Они могут остаться на замке до конца июня, аэропорты также работать не будут. Ограничения на выезд будут зависеть от развития ситуации.

В тоже время появилось и информация, что наоборот карантин могут только усилить.

Президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал украинцев оставаться дома. Глава государства предложил заняться теми вещами, которые раньше постоянно откладывали на потом.

“Мы все себе обещали: подтяну английский, наведу порядок на рабочем столе компьютера, с этого понедельника точно начну качать пресс. Ну хорошо, со следующего понедельника уже точно начну качать пресс… И, конечно, разобрать уже наконец балкон - это музей хлама, который “нельзя выбрасывать, потому что когда-то точно пригодится”. Мы постоянно откладывали на завтра. Завтра наступило. Самое время сделать то, что мы давно хотели. Дорогие украинцы! Давайте воспринимать все это как челлендж. Мы все очень хотим иметь нормальное, человеческое лето. Не лето самоизоляции, а привычное. С морем, путешествиями, мороженым и загаром. Давайте сделаем себе нормальное лето. Немного побудем дома, не допустим распространения вируса и затем обязательно отметим нашу победу над недугом”, - сказал президент.