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В Украине внедрили электронный студенческий билет

Комментариев: 1
Этот проект Минцифры реализовало совместно с Министерством образования и науки Украины.
Украинцы все больше документов переводят в государственное приложение Дія
Украинцы все больше документов переводят в государственное приложение Дія
Gizchina

Министерство цифровой трансформации запустило в открытый доступ цифровой студенческий билет. Об этом сообщается в Telegram-канале приложения Дія во вторник, 7 апреля.

Отмечается, что в настоящее время завершено тестирование цифрового студенческого и теперь им можно пользоваться в мобильном приложении для оцифрованных документов Дія.

"Это произошло. Цифровой студенческий в Дія", – сказано в сообщении.

Также указано, что этот проект Минцифры реализует совместно с Министерством образования и науки Украины.

Загрузить приложение Дія или обновить его до последней версии можно здесь.

Ранее в Минцифры сообщили о запуске мобильного приложения Дій Вдома для мониторинга режима обязательной самоизоляции.

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Теги: студенты, документ, документы, минобразования, приложения, цифровые технологии, Диджитализация
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    07.04.2020, 22:23
Оценка:  +11
ВосставшийИзБана
На подходе электронный ошейник для рабов.
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