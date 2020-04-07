В Украине внедрили электронный студенческий билет
Министерство цифровой трансформации запустило в открытый доступ цифровой студенческий билет. Об этом сообщается в Telegram-канале приложения Дія во вторник, 7 апреля.
Отмечается, что в настоящее время завершено тестирование цифрового студенческого и теперь им можно пользоваться в мобильном приложении для оцифрованных документов Дія.
"Это произошло. Цифровой студенческий в Дія", – сказано в сообщении.
Также указано, что этот проект Минцифры реализует совместно с Министерством образования и науки Украины.
Загрузить приложение Дія или обновить его до последней версии можно здесь.
Ранее в Минцифры сообщили о запуске мобильного приложения Дій Вдома для мониторинга режима обязательной самоизоляции.
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