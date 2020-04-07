В Украине внедрили электронный студенческий билет

Этот проект Минцифры реализовало совместно с Министерством образования и науки Украины.

Украинцы все больше документов переводят в государственное приложение Дія Gizchina

Министерство цифровой трансформации запустило в открытый доступ цифровой студенческий билет. Об этом сообщается в Telegram-канале приложения Дія во вторник, 7 апреля.

Отмечается, что в настоящее время завершено тестирование цифрового студенческого и теперь им можно пользоваться в мобильном приложении для оцифрованных документов Дія.

"Это произошло. Цифровой студенческий в Дія", – сказано в сообщении.

Также указано, что этот проект Минцифры реализует совместно с Министерством образования и науки Украины.

Загрузить приложение Дія или обновить его до последней версии можно здесь.

Ранее в Минцифры сообщили о запуске мобильного приложения Дій Вдома для мониторинга режима обязательной самоизоляции.

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