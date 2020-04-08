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Жительница Марьинки ранена при обстреле сепаратистов – штаб

Комментариев: 2
Женщину оперативно доставили в больницу города Курахово, где ей оказали медицинскую помощь.
Женщина от госпитализации отказалась
Женщина от госпитализации отказалась
Прес-центр штабу ООС / Facebook

Подразделения сепаратистов во вторник, 7 апреля, обстреляли из гранатомета окраины города Марьинка в Донецкой области, в результате чего пострадала местная жительница. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Обстрел окрестностей Марьинки произошел сегодня около 16.00.

"В результате обстрела из гранатомета местная жительница гражданка Г. получила осколочное ранение в ногу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пожилую женщину оперативно доставили в больницу Курахово, ей оказали медицинскую помощь. Однако от госпитализации потерпевшая отказалась, состояние ее здоровья удовлетворительное.

В штабе считают, что этим обстрелом сепаратисты "открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и в очередной раз подтвердили свое циничное отношение к жизни и здоровью мирных жителей".

Ранее во вторник сообщалось, что на Донбассе обстреляли съемочную группу телеканала возле одной из позиций ВСУ.

Позже военные рассказали подробности этого инцидента.

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Теги: женщина, Донецкая область, обстрел, ранение, сепаратисты, марьинка, обстрел Марьинки, Марьинка новости
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Lyonya-Space    08.04.2020, 07:30
Оценка:  +21
Lyonya-Space
"... ранена при обстреле сепаратистоВ"?
Может "при обстреле сепаратистАМИ?
Ну и писатели...
Vasya_iz_Ivanovo    08.04.2020, 08:11
Оценка:  -21
Vasya_iz_Ivanovo
Оговорка по Фрейду.
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