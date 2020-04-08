Жительница Марьинки ранена при обстреле сепаратистов – штаб

Женщину оперативно доставили в больницу города Курахово, где ей оказали медицинскую помощь.

Подразделения сепаратистов во вторник, 7 апреля, обстреляли из гранатомета окраины города Марьинка в Донецкой области, в результате чего пострадала местная жительница. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Обстрел окрестностей Марьинки произошел сегодня около 16.00.

"В результате обстрела из гранатомета местная жительница гражданка Г. получила осколочное ранение в ногу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пожилую женщину оперативно доставили в больницу Курахово, ей оказали медицинскую помощь. Однако от госпитализации потерпевшая отказалась, состояние ее здоровья удовлетворительное.

В штабе считают, что этим обстрелом сепаратисты "открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и в очередной раз подтвердили свое циничное отношение к жизни и здоровью мирных жителей".

Ранее во вторник сообщалось, что на Донбассе обстреляли съемочную группу телеканала возле одной из позиций ВСУ.

Позже военные рассказали подробности этого инцидента.

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