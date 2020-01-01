Прокуратора расследует возможные нарушения карантина в столичном СИЗО

Расследование нарушений правил карантина решили провести после того, как мониторинговая группа Офиса омбудсмена Украины проверила Киевский следственный изолятор.

Прокуратура города Киева инициировала проведение служебного расследования за нарушение должностными лицами Киевского следственного изолятора правил карантина. Об этом, во вторник, 7 апреля, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Она отметила, что противоэпидемическими мероприятиями предусмотрены ежедневная дезинфекция и сквозное проветривание жилых и хозяйственных помещений СИЗО, температурный скрининг персонала и заключенных.

"В ходе служебного расследования будет проверено состояние соблюдения этих и других противоэпидемических мероприятий в Киевском СИЗО", - пояснила Максимец.

В то же время она отметила, что по информации СИЗО, в учреждении в наличии около четырех тысяч медицинских масок, которыми обеспечивают персонал, заключенных и обязательно тех, кто участвует в судебных заседаниях.

Также по результатам мониторинга в Киевском следственном изоляторе с начала года не зафиксировали ни одного случая смерти заключенного, которая была бы связана с острой респираторной инфекцией.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова проверила Киевский следственный изолятор. После чего омбудсен заявила, что в камерах не проводится дезинфекция, персонал не имеет средств защиты от заражения, а еду выдают в использованных пластмассовых коробках.Также, Денисова сообщила, что в СИЗО не выполняют противоэпидемических мероприятий.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet