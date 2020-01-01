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Прокуратора расследует возможные нарушения карантина в столичном СИЗО

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Расследование нарушений правил карантина решили провести после того, как мониторинговая группа Офиса омбудсмена Украины проверила Киевский следственный изолятор.
Прокуратура проверит карантинные меры в СИЗО
Прокуратура проверит карантинные меры в СИЗО
АР

Прокуратура города Киева инициировала проведение служебного расследования за нарушение должностными лицами Киевского следственного изолятора правил карантина. Об этом, во вторник, 7 апреля, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Она отметила, что противоэпидемическими мероприятиями предусмотрены ежедневная дезинфекция и сквозное проветривание жилых и хозяйственных помещений СИЗО, температурный скрининг персонала и заключенных.

"В ходе служебного расследования будет проверено состояние соблюдения этих и других противоэпидемических мероприятий в Киевском СИЗО", - пояснила Максимец.

В то же время она отметила, что по информации СИЗО, в учреждении в наличии около четырех тысяч медицинских масок, которыми обеспечивают персонал, заключенных и обязательно тех, кто участвует в судебных заседаниях.

Также по результатам мониторинга в Киевском следственном изоляторе с начала года не зафиксировали ни одного случая смерти заключенного, которая была бы связана с острой респираторной инфекцией.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова проверила Киевский следственный изолятор. После чего омбудсен заявила, что в камерах не проводится дезинфекция, персонал не имеет средств защиты от заражения, а еду выдают в использованных пластмассовых коробках.Также, Денисова сообщила, что в СИЗО не выполняют противоэпидемических мероприятий. 

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Теги: Киев, прокуратура, омбудсмен, карантин, СИЗО, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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