Во Львовской области горит свалка

Предположительно, возгорание мусоросвалки произошло из-за поджога сухой травы. Пожар пытаются погасить десятки спасателей.

Во Львовской области загорелась Новояворовская мусоросвалка. Об этом, в среду, 8 апреля, сообщает на Facebook заместитель председателя Львовской ОГА Юрий Холод.

На месте пожара работают 12 пожарных машин, привлечены спасатели из воинской части в Старичах. Огонь пытаются погасить 70 спасателей. Площадь возгорания составляет около 2,5 га.

"Сейчас есть подозрение, что огонь распространился от сжигания сухой травы. Ситуация под контролем, однако будет гореть, говорят спасатели, по меньшей мере до завтрашнего обеда", - написал Холод.

Ранее из-за поджога травы вблизи взлетной полосы аэропорта Львов загорелся газопровод среднего давления.

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