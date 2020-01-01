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Не оправдал доверия: главу УЗ увольняют

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В начале февраля серба Желько Марчека назначили временно исполняющим обязанности главы правления Укрзализныци.
Серба назначили на пост в феврале
Серба назначили на пост в феврале
24tv.ua
 
Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил о скором увольнении исполняющего обязанности главы правления Укрзализници Желько Марчека, о чем стало известно на онлайн-брифинге.
 
"К сожалению, он не оправдал доверия и в ближайшее время будет уволен. Это вопрос нескольких дней", - сказал он.
 
Министр также пояснил приостановку конкурса на главу УЗ введенным карантином и невозможностью со стороны всех претендентов пройти собеседование.
 
Желько Марчек исполнял обязанности главы УЗ в течение двух месяцев после досрочного увольнения Евгения Кравцова в январе.
 
В начале февраля УЗ объявила конкурс на главу правления, но приостановила его на время карантина.
 
Кабинет министров на заседании 5 февраля назначил серба Желько Марчека временно исполняющим обязанности главы правления Укрзализныци.

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Теги: Укрзализныця
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Источник: korrespondent.net

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