Не оправдал доверия: главу УЗ увольняют
В начале февраля серба Желько Марчека назначили временно исполняющим обязанности главы правления Укрзализныци.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил о скором увольнении исполняющего обязанности главы правления Укрзализници Желько Марчека, о чем стало известно на онлайн-брифинге.
"К сожалению, он не оправдал доверия и в ближайшее время будет уволен. Это вопрос нескольких дней", - сказал он.
Министр также пояснил приостановку конкурса на главу УЗ введенным карантином и невозможностью со стороны всех претендентов пройти собеседование.
Желько Марчек исполнял обязанности главы УЗ в течение двух месяцев после досрочного увольнения Евгения Кравцова в январе.
В начале февраля УЗ объявила конкурс на главу правления, но приостановила его на время карантина.
Кабинет министров на заседании 5 февраля назначил серба Желько Марчека временно исполняющим обязанности главы правления Укрзализныци.
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