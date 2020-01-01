Не оправдал доверия: главу УЗ увольняют

В начале февраля серба Желько Марчека назначили временно исполняющим обязанности главы правления Укрзализныци.

Серба назначили на пост в феврале 24tv.ua

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил о скором увольнении исполняющего обязанности главы правления Укрзализници Желько Марчека, о чем стало известно на онлайн-брифинге.

"К сожалению, он не оправдал доверия и в ближайшее время будет уволен. Это вопрос нескольких дней", - сказал он.

Министр также пояснил приостановку конкурса на главу УЗ введенным карантином и невозможностью со стороны всех претендентов пройти собеседование.

Желько Марчек исполнял обязанности главы УЗ в течение двух месяцев после досрочного увольнения Евгения Кравцова в январе.

В начале февраля УЗ объявила конкурс на главу правления, но приостановила его на время карантина.

Кабинет министров на заседании 5 февраля назначил серба Желько Марчека временно исполняющим обязанности главы правления Укрзализныци.

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