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За последние сутки в Украине зафиксировано 206 новых случаев COVID-19

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Всего в Украине вылечились 35 человек.
От коронавируса в Украине погибли 52 человека
От коронавируса в Украине погибли 52 человека
МОЗ/Facebook

В Украине зафиксировано 1668 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает МОЗ в среду, 8 апреля. 

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“Из 1668 случаев COVID-19 52 летальных и 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев“ - говорится в сообщении медиков. 

Коронавирус на 8 апреля в Украине по областям

  • Винницкая область - 89 случаев;
  • Волынская область - 36 случаям;
  • Днепропетровская область - 41 случай;
  • Донецкая область - 11 случаев;
  • Житомирская область - 21 случай;
  • Закарпатская область - 43 случая;
  • Запорожская область - 45 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 198 случаев;
  • Кировоградская область - 57 случаев;
  • Киев - 256 случаев;
  • Киевская область - 120 случаев;
  • Львовская область - 36 случаев;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Одесская область - 32 случая;
  • Полтавская область - 17 случаев;
  • Ровенская область - 44 случая;
  • Сумская область - 56 случаев;
  • Тернопольская область - 168 случаев;
  • Харьковская область - 5 случаев;
  • Херсонская область - 15 случаев;
  • Хмельницкая область - 15 случаев;
  • Черновицкая область - 273 случая;
  • Черкасская область - 80 случаев;
  • Черниговская область - 7 случаев.

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По состоянию на утро 8 апреля 2020 года, в Центр поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7205 сообщений о подозрении на COVID-19.

Ранее в МОЗ объяснили, кого будут госпитализировать с COVID-19.

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Теги: Украина, Коронавирус
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Комментариев (2)
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advokit    08.04.2020, 10:08
Оценка:  +18
advokit
Це тільки початок. Всі ті хто без масок шаройобляться - розносять вірус!
ptica-govorun    08.04.2020, 10:33
Оценка:  0
ptica-govorun
А нічого, що більшість заражень відбувається через руки?
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