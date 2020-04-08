За последние сутки в Украине зафиксировано 206 новых случаев COVID-19

Всего в Украине вылечились 35 человек.

От коронавируса в Украине погибли 52 человека МОЗ/Facebook

В Украине зафиксировано 1668 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает МОЗ в среду, 8 апреля.

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“Из 1668 случаев COVID-19 52 летальных и 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев“ - говорится в сообщении медиков.

Коронавирус на 8 апреля в Украине по областям

Винницкая область - 89 случаев;

Волынская область - 36 случаям;

Днепропетровская область - 41 случай;

Донецкая область - 11 случаев;

Житомирская область - 21 случай;

Закарпатская область - 43 случая;

Запорожская область - 45 случаев;

Ивано-Франковская область - 198 случаев;

Кировоградская область - 57 случаев;

Киев - 256 случаев;

Киевская область - 120 случаев;

Львовская область - 36 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 32 случая;

Полтавская область - 17 случаев;

Ровенская область - 44 случая;

Сумская область - 56 случаев;

Тернопольская область - 168 случаев;

Харьковская область - 5 случаев;

Херсонская область - 15 случаев;

Хмельницкая область - 15 случаев;

Черновицкая область - 273 случая;

Черкасская область - 80 случаев;

Черниговская область - 7 случаев.

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По состоянию на утро 8 апреля 2020 года, в Центр поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7205 сообщений о подозрении на COVID-19.

Ранее в МОЗ объяснили, кого будут госпитализировать с COVID-19.

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