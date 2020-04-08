За последние сутки в Украине зафиксировано 206 новых случаев COVID-19
Всего в Украине вылечились 35 человек.
В Украине зафиксировано 1668 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает МОЗ в среду, 8 апреля.
Читай также: В ОРДЛО первая смерть от коронавируса
“Из 1668 случаев COVID-19 52 летальных и 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев“ - говорится в сообщении медиков.
Коронавирус на 8 апреля в Украине по областям
- Винницкая область - 89 случаев;
- Волынская область - 36 случаям;
- Днепропетровская область - 41 случай;
- Донецкая область - 11 случаев;
- Житомирская область - 21 случай;
- Закарпатская область - 43 случая;
- Запорожская область - 45 случаев;
- Ивано-Франковская область - 198 случаев;
- Кировоградская область - 57 случаев;
- Киев - 256 случаев;
- Киевская область - 120 случаев;
- Львовская область - 36 случаев;
- Луганская область - 3 случая;
- Одесская область - 32 случая;
- Полтавская область - 17 случаев;
- Ровенская область - 44 случая;
- Сумская область - 56 случаев;
- Тернопольская область - 168 случаев;
- Харьковская область - 5 случаев;
- Херсонская область - 15 случаев;
- Хмельницкая область - 15 случаев;
- Черновицкая область - 273 случая;
- Черкасская область - 80 случаев;
- Черниговская область - 7 случаев.
Читай также: На Буковине три священника заразились коронавирусом
По состоянию на утро 8 апреля 2020 года, в Центр поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7205 сообщений о подозрении на COVID-19.
Ранее в МОЗ объяснили, кого будут госпитализировать с COVID-19.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.