Офис Генпрокурора сообщил нардепу Киве о подозрении в избиении человека

Нардеп находится в статусе подозреваемого с 3 апреля.

Офис Генерального прокурора сообщил депутату Верховной Рады от ОПЗЖ Илье Киве о подозрении по делу о драке с ветераном АТО Михаилом Майманом. Нардепа обвиняют в избиении человека. Об этом в среду сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передают Украинские Новости.

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“У него статус - подозреваемый с 3 апреля. Объявлено (подозрение) в Офисе Генерального прокурора, куда он прибыл самостоятельно“, - сказала она.

Как отмечается, Илья Кива отказался поставить подпись и получить копию подозрения. Отказ зафиксирован на видео. Также сообщается, что Киву в понедельник, 6 апреля, вызывали к следователю, однако он проигнорировал вызов.

Отметим, что вчера нардеп нелицеприятно отозвался о генеральном прокуроре Украины Ирине Венедиктовой у себя в Facebook.

Ира, еще раз тебе говорю, что самоутверждаться будешь с мужем на кухне или в спальне в рамках своих сексуальных фантазий, а в прокуратуре нужно работать в рамках закона! И пусть тебе объяснит кто-нибудь из подчинённых, что повестки - это не письма счастья, которые ты рассылаешь, когда хочешь и кому хочешь..., - написал он.

Скриншот facebook.com/Илья Кива

Напомним, ранее сообщалось, что Кива подрался в ресторане с ветераном АТО. Инцидент произошел около полудня в среду, 22 января, в столичном ресторане МОССО на Крещатике.

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