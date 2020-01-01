На Закарпатье четыре врача заболели COVID-19
За последние сутки в Закарпатской области было проведено 22 быстрых теста на выявление коронавируса, а также отобрано 24 биологических материалов для исследований на ПЦР. Об этом сообщает Закарпатская ОГА.
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По информации чиновников, один житель Закарпатской области вылечился от COVID-19. Два человека погибли.
43 больным установлен диагноз COVID-19, четыре из которых - медицинские работники - говорится в сообщении
Также чиновники отметили, что у пяти тысяч жителей Закарпатской области сегодня закончилась самоизоляция, которая длилась 14 дней.
Ранее сообщалось о том, что в Украине зафиксировано 1668 случаев заболевания коронавируса. 35 человек вылечились, а 52 погибли.
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