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Чем занимался брат Ермака в СНБО: Стала известна должность

Комментариев: 1
Стала известна должность брата главы Офиса президента Дениса Ермака в СНБО.
Денис Ермак
Денис Ермак
Скриншот

Брат главы Офиса президента Денис Ермак работал советником заместителя секретаря СНБО Александра Литвиненко. Как сообщается, Ермак занимал должность внештатного советника Литвиненко на общественных началах. Об этом говорится в ответе аппарата СНБО, передает РБК-Украина

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На должность советника он был назначен распоряжением секретаря СНБО Александра Турчинова 17 марта 2015 года, а уволен - распоряжением Александра Данилюка от 15 августа 2019 года.

На занимаемой должности Ермак занимался организацией и проведением мероприятий, связанных с деятельностью замсекретаря СНБО и информационно-аналитической работой. Ранее Денис Ермак утверждал, что как сотрудник СНБО принимал участие в АТО.

Документ с указанием должности Дениса Ермака
Документ с указанием должности Дениса Ермака
rbc.ua

Напомним, ранее Разумков раскритиковал реакцию СБУ на скандал с братом Ермака. Глава парламента отметил, что СБУ слишком рьяно взялась за нардепа-разоблачителя. 

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Теги: Ермак, СНБО, Должность, Скандал
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    08.04.2020, 11:30
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Бубочка! Делал закон об импичменте? Покажи как работает.
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