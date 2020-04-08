Чем занимался брат Ермака в СНБО: Стала известна должность

Стала известна должность брата главы Офиса президента Дениса Ермака в СНБО.

Брат главы Офиса президента Денис Ермак работал советником заместителя секретаря СНБО Александра Литвиненко. Как сообщается, Ермак занимал должность внештатного советника Литвиненко на общественных началах. Об этом говорится в ответе аппарата СНБО, передает РБК-Украина.

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На должность советника он был назначен распоряжением секретаря СНБО Александра Турчинова 17 марта 2015 года, а уволен - распоряжением Александра Данилюка от 15 августа 2019 года.

На занимаемой должности Ермак занимался организацией и проведением мероприятий, связанных с деятельностью замсекретаря СНБО и информационно-аналитической работой. Ранее Денис Ермак утверждал, что как сотрудник СНБО принимал участие в АТО.

Документ с указанием должности Дениса Ермака rbc.ua

Напомним, ранее Разумков раскритиковал реакцию СБУ на скандал с братом Ермака. Глава парламента отметил, что СБУ слишком рьяно взялась за нардепа-разоблачителя.

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