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Появились впечатляющие фото и видео суперлуны 2020 года

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В Украине сегодня было отмечено необычное природное явление. Пользователи социальных сетей делятся яркими фото и видео.

Появились впечатляющие фото и видео суперлуны 2020 года
Появились впечатляющие фото и видео суперлуны 2020 года
EPA/UPG

Украинцы заметили необычное природное явление, которое в народе называют “суперлуной“. Пользователи социальных сетей с удовольствием делятся впечатляющими фото и видео.

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Суперлуна-2020 была зафиксирована в нашей стране в среду, 8 апреля, в 5:39 утра. Именно в этот момент спутник был приближен к Земли на расстоянии 356,9 тыс км. Это минимальное расстояние. 

Благодаря этому процент освещенности Луны 100%, а сам спутник кажется гораздо ближе, чем обычно.

Напомним, ранее сообщалось, что 2019 год начался с кровавой суперлуны.

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Теги: Луна, 2020
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