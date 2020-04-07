В Украине сегодня было отмечено необычное природное явление. Пользователи социальных сетей делятся яркими фото и видео.

Появились впечатляющие фото и видео суперлуны 2020 года EPA/UPG

Украинцы заметили необычное природное явление, которое в народе называют “суперлуной“. Пользователи социальных сетей с удовольствием делятся впечатляющими фото и видео.

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Суперлуна-2020 была зафиксирована в нашей стране в среду, 8 апреля, в 5:39 утра. Именно в этот момент спутник был приближен к Земли на расстоянии 356,9 тыс км. Это минимальное расстояние.

Благодаря этому процент освещенности Луны 100%, а сам спутник кажется гораздо ближе, чем обычно.

Hoy tenemos la penúltima #SuperLuna del 2020! La Luna estará Llena justo cuando esté en el punto de su órbita más cercano a la Tierra (#Perigeo) así q lucirá ~29% más área q cuando la LunaLlena coincide con el punto más lejano de su órbita (#Apogeo).Enjoy😉https://t.co/RIhfzVmzxw pic.twitter.com/MkFxS5kyfz — Antarctica.cl (@Antarcticacl) April 7, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что 2019 год начался с кровавой суперлуны.

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